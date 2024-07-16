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Nazlı: Güldeniz İçin Etkin Soruşturma İstiyoruz!

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Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, 14 Temmuz 2024 tarihinde Silver Beach’te cansız bedeni bulunan 45 yaşındaki Güldeniz Özel’in şüpheli ölümü ile ilgili açıklama yaptı.
Nazlı: Güldeniz İçin Etkin Soruşturma İstiyoruz!

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, 14 Temmuz 2024 tarihinde Silver Beach’te cansız bedeni bulunan 45 yaşındaki Güldeniz Özel’in şüpheli ölümü ile ilgili açıklama yaptı.

Nazlı, Polis Basın Subaylığı’nın yapılan otopsi sonucunda, ölüm sebebi “Künt Kafa Travması, Beyin Kanaması, Suda Boğulma, Asfiksi” olarak belirlenen Güldeniz Özel’in soruşturmasının derinleşmesi için çağrıda bulundu.

Şüpheli Kadın Ölümleri Ciddiyetle Soruşturulmalı!

Şüpheli kadın ölümleri ile ilgili hatırlatmada bulunan Nazlı, Girne'de aramızdan alınan kız kardeşimiz Akıle Nacisoy'un ölümünden bu yana şüpheli kadın ölümlerinin "intihar" diyerek kapatılmasının ne kadar vahim sonuçları olabileceğini hep birlikte gördüğümüzü söyledi.

Nazlı, “Mahkeme Akıle'nin kararında polisin ciddi ihmali ile sanığın ölümün gerçekleştiği evde yaşamaya devam ettiği için emarelerin tahrif edilmiş olabileceğine vurgu yapmıştı. Zira polis Akıle'nin ölümünü intihar diyerek kapatmış, 6 ay boyunca soruşturma namına hiçbir şey yapmamıştı” ifadesini kullandı.

 

Cezasızlık Kadına Yönelik Şiddeti Artırır!

Nazlı, “Sonra Alayköy'de kız kardeşimiz Hacer aramızdan alındı. Hacer Ulaş'ın adli tıp raporu öldürüldüğüne ilişkin çıkmış olmasına rağmen Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen yargılamanın sonunda delil yetersizliği nedeniyle hem sanık serbest bırakıldı hem de Hacer'in cinayeti faili meçhul kaldı. Burada da tıpkı Akıle davasında olduğu gibi Mahkeme polis tahkikatında ciddi eksikler olduğuna vurgu yaptı” dedi.

Bu örneklerin ölümle sonuçlanan vakalar olduğundan basına yansıyan ve mahkemeye ulaşan bilgiler olduğunu belirten Nazlı, bu vakalarda bile ihmali Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile tescillenen polis tahkikatlarıyla ilgili polis içerisinde soruşturma açılmadığını vurguladı.

 

Polis Sivile Bağlansın!

Nazlı, polisin sivile bağlı olmadığı koşullarda birçok soruşturmanın kol kırılır yen içinde kalır misali gerçekleştiğinin malum olduğunu ifade etti. Nazlı, “Şüpheli kadın ölümlerinin tahkikatını ciddiyetle yürütmeyen polis üzerinde sivil denetim yapılabilmesini olanaklı kılmak için polisin sivile bağlanması talebi, sadece sivilleşme ve demokratikleşmeye değil kadına yönelik şiddetle mücadeleye de hizmet edecektir” diye konuştu.

Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğleyeceğimiz bu ölümlerin ardından bir kız kardeşimizin daha şüpheli bir şekilde ölü bulunması üzerine, polis tahkikatinin etkin şekilde yapılmasının elzem olduğuna dikkat çeken Nazlı, bunun takipçisi olmamız gerektiğini belirtti.

 

Güldeniz İçin Etkin Soruşturma!

Nazlı, “Yaşam hakkı biriciktir, kadınların hayatları neden ve nasıl sona erdiği aydınlatılana kadar soruşturmaya değerdir. Şüpheli kadın ölümlerinin tahkikatının ihmalkarca yapılması kabul edilemezdir. Cezasızlık kadına yönelik şiddeti artırır. Güldeniz'in hayatı da her insanın yaşamı kadar değerlidir. Bu yüzden Güldeniz için etkin soruşturma!” ifadelerini kullandı.

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