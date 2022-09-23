  • BIST 3.318,23
  • Altın 982.881
  • Dolar 18.3933
  • Euro 17.9528
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

Nazlı: Hükümet, Sermaye Odaklarına ve Türkiye Egemenlerine Karşı Dirayetli Duramıyor!

» »
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı Mayıs TV’de Meltem Sakin ile Mayıs Manşet programına katılarak gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Nazlı: Hükümet, Sermaye Odaklarına ve Türkiye Egemenlerine Karşı Dirayetli Duramıyor!

 

 

Enerji Politikalarında İlgili Bakanlıktan Çok AKSA’nın Sözü Geçiyor!

 

KIBTEK ile ilgili geren soru üzerine, ülkemizde enerji politikalarında, gerçekleşmesi gereken icraatlarda, ilgili hükümet ve enerji bakanından çok farklı şirketlerin ve AKSA’nın ciddi hakimiyeti söz konusudur diyen Nazlı, hükümet olmakla iktidar olunamayacağına biz kez daha şahit oluyoruz dedi. İçinde bulunduğumuz bu süreçte bazı sermaye gruplarının daha da arsızlaştığına, yasadışılığı talep eden konumda olduklarına şahit oluyoruz açıklamasını yapan Nazlı, bunun bir yönetim zafiyeti olmadığını, ideolojik bir tercih olduğunu aktardı.

 

Hükümet, Sermaye Odaklarına ve Türkiye Egemenlerine Karşı Dirayetli Duramıyor

 

Yeni Adli Yıl’ın açılışı ile ilgili de açıklamada bulunan Nazlı, ceza davalarının arttığına dikkat çekerken, adli tatilde hukuk salonlarının boş olduğunu, ceza davalarının görüldüğü ceza salonlarının ise dolup taştığını belirtti. Kimlikle giriş çıkışın yasaklanması gerektiğine vurgu yapan Nazlı, ülkemizdeki üniversitelerin kar amacı güderek amacı öğrenim görmek olmayan yabancılara kapılarını açması uyuşturucu ve fuhuş suçlarının artmasına neden olmaktadır dedi. Nazlı, İçişleri ve Eğitim Bakanlıklarının okullara öğrenci kabulünde, denetimde daha katı olması gerektiğini anlattı. Ancak diğer alanlarda olduğu gibi Eğitim Bakanlığı’nın da özel eğitim sermayesini kucakladığını ifade eden Nazlı, eğitim almak kisvesiyle ülkeye gelip yasadışı işlere karışanlara aracı oluyorlar açıklamasında bulundu. Nazlı, ülkemiz tanınmamışlığın getirisiyle kara para aklamaktan, insan ticaretine kadar uluslararası suç sayılabilecek her türlü suçun merkezi olmuştur dedi.

 

Nazlı hükümeti değerlendirirken, gelmiş geçmiş en büyük rezilliğin ayyuka çıktığı bir dönemden geçiyoruz, her alanda sorunlar patlak vermiş durumda, eğitimden sağlığa ekonomiden enerjiye gün geçmiyor ki bir olaya uyanmayalım açıklamasını yaptı. Mevcut hükümetin, yasa tanımadığını, Anayasa’yı ihlal ettiğini, kamu vicdanını yaralayacak irademizin yok sayılmasına göz yuman icraatlar yaptığını dile getiren Nazlı, burada sorgulanması gerekenin muhalefetin veya diğer partilerin hükümet olmasıyla, var olan sermaye odaklarının baskısına karşı durup duramayacağı olmalıdır dedi. Eğitimden sağlığa, enerjiden inşaat sektörüne kadar tüm büyük sermaye gruplarının ve Türkiye egemenlerinin değişen her hükümete yeniden baskı yapacağını hatırlatan Nazlı, sorunun tüm bunlara karşı durup durulmayacağıdır ifadelerini kullandı.

 

Taşeron Şirketlerde Çalışan Emekçilerin Hakları Sömürülüyor!

 

Kamuda taşeron konusuna da değinen Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak kamuda taşerona son verilmesi gerektiğini düşündüklerini aktardı. Taşeronlaşma, Neoliberal politikaların bir sonucu olarak bizim ülkemizde de tezahür ediyor diyen Nazlı, kamusal olarak yürütülmesi gereken bir görevin özele devredilmesinin söz konusu bile olmaması gerektiğini söyledi. Taşeronlaşmayla birlikte kamu daraltılıyor, kamu bütçesinden özel şirketlere bütçe aktarılıyor ve emek de güvencesizleşiyor diyen Nazlı, daha önce Bağımsızlık Yolu’nun yaptığı çalışmaya atıfta bulunarak çalışanların kamuda istihdam edilmesinin kamu bütçesi açısından daha karlı olduğunu anımsattı. Taşeron şirketlerinin kamu yararına çalışmadığını, kar etme amacı taşıdığını anlatan Nazlı, çalışan haklarının ise sömürüldüğünü kaydetti.

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu, KKTC’nin resmen tanınması çağrısı yaptı23 Eylül 2022 Cuma 09:25
  • Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı23 Eylül 2022 Cuma 09:24
  • Ciklos, Eminağa Garden ve civarında bugün elektrik kesintisi yaşanacak23 Eylül 2022 Cuma 08:28
  • Detay bugün ne manşet attı? 23 Eylül 2022 Cuma23 Eylül 2022 Cuma 07:55
  • İşte Mavi Girne Havayolu'nun perde gerisi... Ve Rusya KKTC uçuşları nasıl olacak?23 Eylül 2022 Cuma 07:50
  • Atakan’dan “Mavi Girne Havayolları” ile ilgili dikkat çekici paylaşım22 Eylül 2022 Perşembe 19:10
  • Üstel'den Açıklama: Emirname Geri Çekildi22 Eylül 2022 Perşembe 18:36
  • Mustafa Aktaş Hayatını Kaybetti22 Eylül 2022 Perşembe 18:34
  • Polisten Açıklama Geldi. Feci kazada yaralıların isimleri açıklandı22 Eylül 2022 Perşembe 18:21
  • Erdoğan: Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş başlarsa memnuniyet duyarız22 Eylül 2022 Perşembe 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti