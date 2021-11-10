İşte açıklama;

Nazlı: Karma Oyun Kaldırılması Saptırılmış Bir Gündemdir!

Emeğin Gündemi programına katılan Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı seçim yasasında yapılmak istenen değişikliğin karma oyun kaldırılması şeklinde formülüze edildiğini ve bunun bir saptırma olduğunu belirtti.

Karma oyun seçim sistemi içindeki unsurlardan bir tanesi olduğunu belirten Nazlı, karma oyun varlığının tek başına “demokratiktir” ya da “antidemokratiktir” veya yozlaşmaya elverişlidir demek için yeterli olmadığını, konunun bütünlüklü değerlendirlmesi gerektiğini ifade etti.

Seçim ve Halk Oylaması yasasında değişiklik yapılmasının esas sebebini hatırlatırken Nazlı, “Son seçimlerde yaşanan kaotik durumun sebebi önceki yasal değişikliktir, salt karma oyun kaldırılmasıyla sorun düzeltilmiş olmuyor. Son seçimde çarşaf listeyle birlikte hem seçmende bir kafa karışıklığı yaratıldı, hem de oy sayımında sıkıntılar yaşandı. YSK’nın karma oyun kaldırılması gibi bir talebi olmadığını ancak oy sayımını zorlaştıran ve halkın iradesinin seçim sonuçlarına yansımasına engel teşkil eden yasanın değiştirilmesini talep ettiğini hatırlatmamız gerekiyor.” Ifadelerini kullandı.

Nazlı, bu kaosa sebep olan Tufan Erhürman öncülüğünde yapılan bir önceki yasa değişiklik olduğunu vurgularken, “Bunu çözmek adına Faiz sucuoğlu karma oyun kaldırılması formülünü önümüze koydu. Seçimlerde yaşanan kaotik durumu sebep göstererek seçimden iki ay evvel karma oyun kadılrılmasının istenmesi, UBP’nin halkın demokratik iradesini daha fazla yansıtacak bir model öngördüğü için değil, kendi partisel zümresel çıkarları içindir. Ne hikmettir ki her seçmenin 50 kişiye oy vereceği çarşaf liste değişikliğinin değiştirilmesi yerine doğrudan karma oyun kaldırılması gündem yapılıyor. Bunun adının bir saptırma olduğunu belirtmemiz gerekiyor.” dedi.

İnsanların oy verme davranışlarında değişiklik yaratmanın yolunun seçim yasasını değiştirmek olmadığını belirten Nazlı, bunun tepeden inme bir yaklaşım olduğunu ve sonuç vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Bağımsızlık Yolu

Basın Bürosu