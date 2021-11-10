  • BIST 1.625,530
  • Altın 587,01
  • Dolar 9,8349
  • Euro 11,3692
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Nazlı: Karma Oyun Kaldırılması Saptırılmış Bir Gündemdir!

» »
Nazlı: Karma Oyun Kaldırılması Saptırılmış Bir Gündemdir!
Nazlı: Karma Oyun Kaldırılması Saptırılmış Bir Gündemdir!

İşte açıklama;

Nazlı: Karma Oyun Kaldırılması Saptırılmış Bir Gündemdir!

Emeğin Gündemi programına katılan Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı seçim yasasında yapılmak istenen değişikliğin karma oyun kaldırılması şeklinde formülüze edildiğini ve bunun bir saptırma olduğunu belirtti. 

Karma oyun seçim sistemi içindeki unsurlardan bir tanesi olduğunu belirten Nazlı, karma oyun varlığının tek başına “demokratiktir” ya da “antidemokratiktir” veya yozlaşmaya elverişlidir demek için yeterli olmadığını, konunun bütünlüklü değerlendirlmesi gerektiğini ifade etti.

Seçim ve Halk Oylaması yasasında değişiklik yapılmasının esas sebebini hatırlatırken Nazlı, “Son seçimlerde yaşanan kaotik durumun sebebi önceki yasal değişikliktir, salt karma oyun kaldırılmasıyla sorun düzeltilmiş olmuyor. Son seçimde çarşaf listeyle birlikte hem seçmende bir kafa karışıklığı yaratıldı, hem de oy sayımında sıkıntılar yaşandı. YSK’nın karma oyun kaldırılması gibi bir talebi olmadığını ancak oy sayımını zorlaştıran ve halkın iradesinin seçim sonuçlarına yansımasına engel teşkil eden yasanın değiştirilmesini talep ettiğini hatırlatmamız gerekiyor.” Ifadelerini kullandı.

Nazlı, bu kaosa sebep olan Tufan Erhürman öncülüğünde yapılan bir önceki yasa değişiklik olduğunu vurgularken, “Bunu çözmek adına Faiz sucuoğlu karma oyun kaldırılması formülünü önümüze koydu. Seçimlerde yaşanan kaotik durumu sebep göstererek seçimden iki ay evvel karma oyun kadılrılmasının istenmesi, UBP’nin halkın demokratik iradesini daha fazla yansıtacak bir model öngördüğü için değil, kendi partisel zümresel çıkarları içindir. Ne hikmettir ki her seçmenin 50 kişiye oy vereceği çarşaf liste değişikliğinin değiştirilmesi yerine doğrudan karma oyun kaldırılması gündem yapılıyor. Bunun adının bir saptırma olduğunu belirtmemiz gerekiyor.” dedi.

İnsanların oy verme davranışlarında değişiklik yaratmanın yolunun seçim yasasını değiştirmek olmadığını belirten Nazlı, bunun tepeden inme bir yaklaşım olduğunu ve sonuç vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Bağımsızlık Yolu
Basın Bürosu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı Dursun Oğuz Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni Kabul Etti10 Kasım 2021 Çarşamba 13:04
  • Twitter Blue ABD'de hizmete girdi: Atılan tweet geri alınabilecek10 Kasım 2021 Çarşamba 12:53
  • Dolar 9,80 TL'nin üzerini gördü10 Kasım 2021 Çarşamba 12:47
  • Lefkoşa-Güzelyurt anayolunu kullanacak sürücüler dikkat!10 Kasım 2021 Çarşamba 12:39
  • Arıcılara, “Arı Ürünleri” konusunda eğitim verilecek10 Kasım 2021 Çarşamba 12:35
  • Bakan Pilli, 10 Kasım dolayısı ile mesaj yayımladı10 Kasım 2021 Çarşamba 12:32
  • Özersay: Bütçenin seçim öncesi geçirilmesi kararında etkili olduk10 Kasım 2021 Çarşamba 12:27
  • Bakan Oğuz, 10 Kasım dolayısı ile mesaj yayımladı10 Kasım 2021 Çarşamba 12:25
  • Rogers: Seçime Gidilirken Pandeminin İyi Yönetilmesi Şart10 Kasım 2021 Çarşamba 12:18
  • UBP-DP koalisyon hükümetinin programı yarın görüşülecek10 Kasım 2021 Çarşamba 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti