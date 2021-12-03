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Nazlı: Muhalefet Partileri Bu Kötü Yönetildiğimiz Dönemde Dahi Ciddi Bir Çözüm Getiremiyorlar

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Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, Muazzez Gazihan’ın sunduğu Siyasetin Satır Arası programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Nazlı: Muhalefet Partileri Bu Kötü Yönetildiğimiz Dönemde Dahi Ciddi Bir Çözüm Getiremiyorlar

Genç Tv’de Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtlayan Cansu N. Nazlı, Pandemi sürecinde yaşanan sağlık sorunlarıyla ile ilgili büyük bir sağlık krizi içierisinde olduğumuzu personel, ilaç ve altyapı eksikliğinin pandemi dışındaki sorunları da gün yüzüne çıkardığını söyledi. Bağımsızlık Yolu olarak, kamusal, kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmetinin devletin görevi olduğunu savunduklarını dile getiren Nazlı, devlet ise ilaç, personel eksikliğini gidermektense kamusal sağlık bütçesinin çoğunu özel hastanelere aktarmaktadır, bu da bilerek yapılan sağlıkta özelleştirme politikasıdır dedi.

Pandemi süreci de bizlere göstermiştir ki kamusal sağlık hizmeti hayati önem taşımaktadır ve devlet, özel sağlık sekörünü güçlendirmek yerine kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti verebilecek devlet hastanelerini kalkındırmalıdır açıklamasında bulundu.

“İktidar Olabilmenin Muhalefetle, Mücadeleyle Olabileceğine İnanıyoruz”

23 Ocak 2022’de gerçekleşecek erken genel seçimde Bağımsızlık Yolu’nun nasıl bir yol izleyeceği sorusuna cevaben Nazlı, ülkemizde hükümet olmakla iktidar olmanın ayni anlama gelmediğini, Türkiye ve sermaye kesimlerine ekonomik ve siyasi anlamda bağlı olan şuanki hükümet edenlerin, bu iki egemen yapının sözcülüğünü yaptığını bu yüzden hükümete değil muhalefete talibiz sloganıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak bizler, ülkemizde iktidar olabilmenin muhalefetle, mücadeleyle olabileceğine inanıyoruz dedi. İçinde bulunduğumuz konjektürde muhalefet boşluğu olduğunu da dile getiren Nazlı, mecliste bulunan muhalefet partileri bu kötü yönetildiğimiz dönemde dahi ciddi bir çözüm getiremiyorlar dedi. Bağımsızlık Yolu’nun her alanda toplumun yararına olacağına inandığı, geçtiğimiz gün basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılan Muhalefet Programı’nda çözüm önerileri getirdiklerini anlatan Nazlı, bu programın bir mücadele çağrısı olduğunu söyledi.

“Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Endekslenmeli”

Bağımsızlık Yolu’nun özel ve kamu sektörü çalışanları arasındaki gerilimi azaltmak ve birliği sağlamak konusunda neleri öneriyor sorusuna ise Nazlı, parti olarak özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu olması, asgari ücretin de kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi gerektiğini savunduklarını söyledi.

Sosyal hizmetler konusu hakkında da konuşan Nazlı, sosyal hizmetler aslında çok geniş bir çok geniş bir kesime hizmet vermesi yasal ve anayasal olarak öngörülen bir kurumdur. Kadınlardan çocuklara, engelli bireylerden bağımlılara, yoksul, işsiz ve LGBTİ+ bireylere kadar hizmet vermekle yükümlüdür ancak tıpkı sağlıkta olduğu gibi sosyal hizmetlerde de bilinçli ve ideolojik bir tercih olarak sosyal hizmetlerde altyapı ve personel eksikliği uzun yıllardır karşılanmıyor. Bunun yerini fonlarla çalışan dernekler ve özel kuruluşlar almaktadır, bunun da bir nevi sosyal hizmetlerde özelleştirme olduğunu düşünüyoruz diyen Nazlı, tüm bunların devletin görevi olduğunu ve devlet tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Bağımsızlık Yolu olarak sosyal hizmetler programı altında bu hedefler için mücadele edeceğimizi de dile getirmekteyiz dedi.

Bağımsızlık Yolu
Basın Ofisi

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