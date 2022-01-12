Nazlı: Otel, Casino Gibi Büyük İşletmelerin Vergilendirilmesinde Yeni Düzenleme Gerekiyor

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Cansu N. Nazlı, vergi düzenlemesi yapılarak sağlık ve eğitim sistemine daha çok kaynak yaratılması gerektiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Nazlı, katıldığı bir programda, Bağımsızlık Yolu'nun dört temel mücadele ekseni olduğunu, bunların emeğin örgütlenmesi, güvenceli hale gelmesi ve güçlenmesi, kadın özgürleşmesi, doğa talanına karşı eko-sosyalist mücadele ve Kıbrıs'ın barış mücadelesinde federasyon çözümüyle birleşmesi olduğunu belirtti.

Nazlı, 10 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde sendikasız çalıştırılması ile hamile veya doğum iznine çıkan kadınların işten atılmasının yasaklanması gerektiğini kaydetti.

Cansu Nazlı ayrıca otel, casino, özel üniversite ve hastane gibi büyük işletmelerin vergilendirilmesi konusunda yeni düzenleme gerektiğini da savundu. Nazlı, yapılacak vergilendirmeler ile ücretsiz ve kamusal eğitim ile sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için kullanılması gerektiğini; nüfusun sadece yüzde 1 veya 2'sini oluşturan ultra zenginlerden bir defaya mahsus servet vergisi alınması gerektiğini belirtti.

Hükümete gelen partilerin baskılar sonucu dayatılanı uyguladığını savunan Nazlı, baskı ve yatmalara karşı duracaklarını ifade etti.

Külliye inşaatının gereksiz olduğunu ifade eden Nazlı, Türkiye halklarının da fakirleşmekte olduğunu ve Türkiye bütçesinden bu kadar büyük bir bütçenin ayrılmasını tamamen israf olarak niteledi.