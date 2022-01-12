  • BIST 2.068,31
  • Altın 801.95143
  • Dolar 13.8408
  • Euro 15.7381
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Nazlı: Sokak Mücadelemizi Meclise Taşımak İstiyoruz

» »
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu ve Milletvekili Adayı Cansu N. Nazlı, Ses Kıbrıs TV'de Aytuğ Türkkan ile Kıbrıs'ın Nabzı programına konuk oldu.
Nazlı: Sokak Mücadelemizi Meclise Taşımak İstiyoruz

Nazlı: Sokak Mücadelemizi Meclise Taşımak İstiyoruz

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu ve Milletvekili Adayı Cansu N. Nazlı, Ses Kıbrıs TV'de Aytuğ Türkkan ile Kıbrıs'ın Nabzı programına konuk oldu.

Cansu N. Nazlı, Bağımsızlık Yolu'nun yoksullaşma, güvencesiz çalışma hayatı, kamusal eğitimin sekteye uğraması ve anayasal hak olan ücretsiz sağlık hakkının kullanılamaması üzerine örgütlendiğini ve sürdürülen sokak mücadelesinin yanında seçime girerek mücadelesini meclise taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Emekçilerin Mücadelesi Ancak Sendikalaşma İle Büyür

Bağımsızlık Yolu'nun dört temel mücadele ekseni olduğunu ifade eden Nazlı, bunların emeğin örgütlenmesi, güvenceli hale gelmesi ve güçlenmesi, kadın özgürleşmesi, doğa talanına karşı eko-sosyalist mücadele ve Kıbrıs'ın barış mücadelesinde federasyon çözümü ile birleşmesi olduğunu belirtti. Nazlı, partinin meclise girmesi halinde, 10 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması konusunda yasa değişikliği için mücadele vereceklerini söyledi. 

Emekçiden yana siyaset icra ettiklerini belirten Nazlı, sendikalaşmanın emekçilerin örgütlenmesi, birlikte hareket etmesi ve mücadelelerini büyütmelerinin önemli bir ayağı olduğunu ifade etti. Özel sektörde sendikalaşmanın çok az olduğunu vurgulayan Nazlı, hamile veya doğum iznine çıkan kadınların işten atılmasının yasaklanması gerektiğini ve mobbing yasasının da elzem olarak geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Servet Vergisi Alınması Şarttır

Küçük esnaf, orta boy işletme ve büyük sermayedarlar arasında devlet tarafından yapılan teşvik ve muafiyetlerin adil dağıtılmadığını belirten Nazlı, otel, casino, özel üniversite ve hastane gibi büyük işletmelerin vergilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Nazlı, yapılacak vergilendirmeler ile ücretsiz ve kamusal eğitim ile sağlık hizmetlerinin sağlanabileceğini söyledi.

Nazlı, pandemi döneminde halk fakirleşirken, ultra zenginlerin cebine el atılmadığını ve bedel ödemediklerini, hükümetin yalnızca emekçi halktan kesintiler yaptığını belirtti. Nazlı, nüfusun sadece % 1 veya 2'sini oluşturan ultra zenginlerden, ekonomiye kazandırılmayan mal varlıkları karşılığında bir defaya mahsus servet vergisi alınması gerektiğini açıkladı.

Yolun Sonunu Göremesek De Nasıl Yürüneceğini Biliyoruz

Mevcut rejime karşı muhalefet olduklarını ifade eden Nazlı, meclise veya hükümete gelme durumunda da parti programındaki alanlarda mücadele edeceklerini ve bu süreçte önlerine konulacak engelleri ifşa edeceklerini belirtti.

Hükümete gelen partilerin baskılar sonucu dayatılanı uyguladığını ve Kıbrıslı Türk halkını özneleştirmekten çok ezdiğini ifade eden Nazlı, Bağımsızlık Yolu'nun halkın kendi sorunlarını çözen özne haline gelmesi için mücadele verdiğini belirtti. Nazlı, baskı ve dayatmalara karşı duracaklarını söyleyerek "Yolun sonunu göremesek de nasıl yürüneceğini biliyoruz" diye konuştu.

İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün Kıbrıslı Türkler için önemine dikkat çeken Nazlı, özel hayatın gizliliği ve bilişim suçları yasalarının da elzem olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Külliye inşaatının, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olmadığı müddetçe gereksiz olduğunu ifade eden Nazlı, Türkiye halklarının da fakirleşmekte olduğunu ve Türkiye bütçesinden bu kadar büyük bir bütçenin ayrılmasını tamamen israf olarak niteledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turkovac Faz-3 çalışma sonuçları açıklandı12 Ocak 2022 Çarşamba 12:26
  • Ataoğlu: Hemşirelerimize risk tasisatı verilmesi gerekiyor12 Ocak 2022 Çarşamba 12:17
  • Oktay, Başbakan Sucuoğlu’nu, görüşme öncesi kapıda karşıladı12 Ocak 2022 Çarşamba 12:12
  • Bakan Atun: Tüp gaza zam yapılmayacak12 Ocak 2022 Çarşamba 12:02
  • Sucuoğlu-Oktay görüşmesi başladı12 Ocak 2022 Çarşamba 11:15
  • “Meyve ağaçlarında budama ve aşılama” konularında açık arazide uygulamalı eğitim düzenleniyor12 Ocak 2022 Çarşamba 11:02
  • Başbakan Sucuoğlu, bugünTürkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek12 Ocak 2022 Çarşamba 10:45
  • Denktaş'ın 16 yıllık çalışma arkadaşı Tanova: Hiçbir zaman çalışanlarına sert davranmazdı12 Ocak 2022 Çarşamba 10:21
  • Başbakan Sucuoğlu, AK Parti ve MHP Milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi12 Ocak 2022 Çarşamba 10:11
  • Kızılyürek’ten Kutlay Erk’e: “Sol içine sinmiş milliyetçi grupların sesi”12 Ocak 2022 Çarşamba 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti