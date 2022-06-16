Nazlı: Ücretsiz Eğitim Anayasal Haktır, Ödemeyin!

Toplumsal muhalefeti ve basını susturamazlar

Nazlı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne karşı yapılan saldırıların kapsamını genişletme girişiminin şimdilik durdurulmasına bireysel ve örgütsel anlamda memnun olduğunu belirtti. Bazı kayıpların telafisi olmadığını ve bunun verilmesi gereken bir mücadele olduğunu vurgulayan Nazlı, girişimin durdurulmasının toplumsal olarak önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Nazlı, toplumsal muhalefet adına Gazeteciler Birliği’ne ve eylemlere destek veren Basın Emekçileri Sendikası, diğer sendikalar ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

Nazlı, faşizan eğilimleri olan Zorlu Töre’nin meclisteki barışçıl ve sükûnet içinde gerçekleştirilen bir eylemdeki gazetecileri görmeye bile tahammül edememesine şaşırmadığını ifade etti. Yasa değişiklik önerilerinin, egemenlerin işbirlikçisi konumunda olan hükümetin ve cumhurbaşkanının toplumsal muhalefeti ve basını susturmak istediklerinden emin olduklarını belirtti.

Yasa Değişikliği Sürecinde Temsiliyet Hakkı Verilmeli

Yasa değişikliğinin komiteye iletilmeden askıya alındığını ve sürecin iyi takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Nazlı, temsiliyet şansı verilirse meslek birliklerinin ve diğer siyasi parti temsilcilerinin çalışma komitelerinde mutlaka yer alarak katkıda bulunması gerektiğini söyledi. Nazlı, özel hayatın gizliliğinin korunmasına ilişkin yasanın eksiklikleri nedeniyle üç gazetecinin yargılanma sürecinin devam etiğini ve ilgili yasanın gazetecilerin haklarını koruyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Müfsit niyetli yayınlar ile ilgili İngiliz döneminden kalma yasanın yüz karası bir madde olduğunu dile getiren Nazlı, bu yasa maddesi yüzünden ifade özgürlüğünün tamamen yasaklandığını, dinlediği müzikten veya okuduğu kitaptan dolayı yargılanan pek çok insanın mağdur olduğunu söyledi. Bu yasa maddesinin değiştirilmesi değil, tamamen kaldırılması gerektiğinin altını çizen Nazlı, meclisteki hiçbir siyasi partinin böyle bir girişimde bulunmadığını belirtti.

Toplu İş Sözleşmelerinin Devam Etmeyecek Olması İş Hukuğuna Aykırıdır

Türkiye’nin dayattığı ekonomik protokol ile emeğin neoliberal saldırılara tabi tutulduğunu belirten Nazlı, Bağımsızlık Yolu’nun bu protokolün toplumu güvencesizleştiren, güçsüzleştiren, savunmasız bırakan ve yoksullaştıran adımlar olarak değerlendirdiğini ifade etti. Dayatılan protokol ile toplu iş sözleşmelerinin devam etmeyecek olmasının iş hukuğuna ve temel prensibine aykırı olduğunu söyledi.

Hükümet Yapacakları İcraatlara Karşı Ses Çıkarılmasını Engellemeye Çalışıyor

Nazlı, yaşanan tüm gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, hükümetin hem ekonomik protokolün zorla dayatılarak kabul ettirilmesi ve halkı zor durumda bırakacak icraatlar yapılması yönünde çalıştığını, hem de halkın sesini çıkaramaması için yasa değişiklikleriyle meşgul olduğunu belirtti. İfade özgürlüğünün Kıbrıs Türk halkı açısından kırmızıçizgi olduğunu hatırlatan Nazlı, bu bağlantıyı kurmanın önemli olduğunu ve hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Toplumsal dayanışmanın en fazla gerekli olduğu günlerden geçtiğimizi ifade eden Nazlı, egemenlerin ülkemize yaptığı dayatmaların sınırları zorladığını belirtti. Ekonominin her geçen gün kötüye gittiğini belirten Nazlı, birbirimize kenetlenip ülkemize asalak gibi yapışan ve her geçen gün zenginleşen ultra zenginlere ve baskılara karşı mücadelenin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ülkemizde asgari ücret açlık sınırının altındayken, siyasilerin gafletlerinin gündem oluşturduğunu söyleyen Nazlı, emek ve demokrasi mücadelesinin yan yana devam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Ülkemizde üç ailenin tekelinde bulunan iki akaryakıt şirketinin daha fazla zengin olması için toplumun ulaşım ihtiyacının ve seyahat özgürlüğünün zarar gördüğünü ifade eden Nazlı, halkın mücadele etmesi gereken kişilerin hükümet edenler değil, tekel şirketler olduğunu söyledi.

Çocukların Ücretsiz ve Kamusal Eğitim Hakkı Gasp Ediliyor

Devlet okullarında kayıt, kırtasiye parası adı altında para alınması ve bu paranın ödenmemesi durumunda çocuğun okula kaydedilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirten Nazlı, okul idareleri ve okul aile birlikleri tarafından yaratılan bu durumun kontrolden çıktığını belirtti. Geçmişte Lefkoşa bölge okullarının önünde buna yönelik bildiri dağıttıklarını hatırlatan Nazlı, okul ihtiyaçlarını karşılamanın Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu fakat ülkemizdeki devlet okullarının kendi kaderine terkedildiğini söyledi.