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NBA All-Star kadroları tamamlandı

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NBA All-Star kadroları tamamlandı
66. NBA All-Star karşılaşmasında yer alan basketbolcuların 12 kişilik kadroları açıklandı. Daha önce açıklanan ilk 5 kadrosunda yer alamayan Batı Konferansı takımlarından Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook 12 kişilik kadroya seçild

NBA’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, New Orleans şehrinde 17-19 Şubat tarihlerinde Smoothie King Center’da yapılacak 66. NBA All-Star maçında mücadele edecek Doğu ve Batı karmasında yer alan yedek oyuncular da belli oldu. Oyuncular, NBA’de mücadele eden 30 başantrenörün oylarıyla seçildi. Bu sezon Oklahoma City Thunder’da çok iyi performans sergileyen ancak ilk 5'te yer alamayan Russell Westbrook, kendine yedek kadrolara seçildi. Doğu ve Batı takımlarının başantenörleri ise 5 Şubat tarihinde kendi konferanslarında lider olan takımlarından seçilecek.

All-Star'da Doğu ve Batı karmalarında oynayacak ilk 5 ve yedekler şöyle:

Doğu Konferansı'nin ilk 5'i: Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Jimmy Butler (Chicago Bulls),

Yedek oyuncular: Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Paul Millsap (Atlanta Hawks), Isaiah Thomas (Boston Celtics), John Wall (Washington Wizards), Paul George (Indiana Pacers), Kyle Lowry (Toronto Raptors),

Batı Konferansı'nın ilk 5'i: Stephen Curry (Golden State Warriors), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Anthony Davis (New Orleans Pelicans),

Yedek oyuncular: Klay Thompson (Golden State Warriors), Draymond Green (Golden State Warriors), Marc Gasol (Memphis Grizzlies), Gordon Hayward (Utah Jazz), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings)

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