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NBA efsanesi LeBron James, Milan'ı satın almaya hazırlanıyor

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NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Liverpool'un ardından Milan'ın da hisselerini satın almak için harekete geçti.
NBA efsanesi LeBron James, Milan'ı satın almaya hazırlanıyor

1 milyar doları aşan servetiyle milyarderler listesine giren ilk NBA oyuncusu olan basketbolun yaşayan efsanesi LeBron James, yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

NTV'nin Financial Times'tan aktardığı habere göre, 37 yaşındaki oyuncu İtalyan devi Milan'ın önümüzdeki günlerde RedBird'e satışının resmileşmesiyle kulübün hissedarları arasında yer alacak.

LeBron James ve Drake gibi isimlerin yatırım yaptığı The Street Yankees ve Main Street Advisors, Milan'ın satın alınma işlemlerinde Cardinale'e katılacak.

RedBird, Haziran ayında Milan'ı satın almak için 1.2 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya vardığını doğruladı. Yankees ve Main Street'in kulübün ne kadarına sahip olacağı belli değil.

Yankees, 11 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğunu elde eden Milan'ın gelirlerini ve sahadaki başarısını artırmak için RedBird yönetici ortağı Gerry Cardinale ile yakın çalışacak.

RedBird, 5 yıl içinde Milan'ın dördüncü sahibi olmaya hazırlanıyor.

Elliott, kulübün eski Çinli sahibinin satışının ardından 2018'den beri Milan'ın sahibi. Eski İtalya başbakanı Silvio Berlusconi, 2017'de Çinli gruba satış yapmadan önce 30 yıldan fazla bir süre kırmızı-siyahlıları yönetmişti.

Mİ̇LYARDERLER Lİ̇STESİ̇NE Gİ̇REN İ̇LK NBA OYUNCUSU OLDU

ABD'li basketbol oyuncusu LeBron James'in serveti 1 milyar doları aştı. LeBron James, aktif basketbol hayatına devam ederken milyarderler listesine giren ilk basketbolcu oldu.

Süper yıldız geçtiğimiz yıl 121 milyon dolar kazandı ve servetinin değeri 1 milyar doları aştı. NBA'in en büyük oyuncularından Michael Jordan ise basketbolu bıraktıktan sonra milyarderler listesine adını yazdırabildi. Jordan'ın serveti 2014'te 1 milyar doları geçti.

2014 yılında GQ dergisine konuşan LeBron James milyarder olmanın hedeflerinden biri olduğunu aktarırken, "Açıkçası işimi genişletmek istiyorum. Umarım milyarder olabilirim. Bunun için heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı.

LeBron James NBA'de formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers'tan 385 milyon dolardan fazla kazandı. James ayrıca NBA'de en yüksek ücret kazanan basketbolcular arasında bulunuyor. LeBron James basketbol haricinde ise 900 milyon dolar civarında gelir elde etti.

18 yaşından itibaren Nike ile anlaşması bulunan Amerikalı yıldız AT&T, PepsiCo ve Walmart gibi büyük şirketlerle sponsorluk anlaşması imzaladı.

LeBron James hali hazırda Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un hissedarları arasında yer alıyor.

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