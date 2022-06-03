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NBA finalinde ilk maçı Boston Celtics kazandı

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ı 120-108 yenen Boston Celtics, seride 1-0 öne geçti.
NBA finalinde ilk maçı Boston Celtics kazandı

NBA'de final serisi, Warriors'ın Chase Center'da Celtics'i ağırladığı karşılaşmayla başladı.

Celtics, 12 sayı geride girdiği son çeyrekte etkili bir hücum performansı sergileyerek mücadeleden 12 sayı farkla galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşmada 8'de 6 üç sayı isabeti kaydederek play-off kariyer rekoru kıran Al Horford, 26 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle takımının galibiyetinde ön plana çıktı. Konuk ekipte Jaylen Brown 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Derrick White 21 sayı, 3 asist, Marcus Smart 18 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Jayson Tatum 12 sayı, 13 asistle oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry 34 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Andrew Wiggins 20 sayı, 5 ribaunt, Klay Thompson ise 15 sayı, 3 asist üretti.

Bu arada son periyotta 9 üç sayı isabeti bulan Celtics, Warriors'ın 2017'de eline geçirdiği NBA finallerinde bir çeyrekte en fazla üç sayılık basket kaydeden takım rekorunu egale etti. Ayrıca Tatum, 13 asistle NBA finallerinde ilk maç rekoru kırdı.

Serinin ikinci maçı, 6 Haziran Pazartesi günü KKTC saati ile 03.00'te yine Warriors'ın ev sahipliğinde yapılacak.

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