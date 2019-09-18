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NBA şampiyonu Toronto Raptors, taraftarlar için logolu başörtüsü çıkarttı

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Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de mücadele eden tek Kanada ekibi Toronto Raptors, taraftarları için başlattığı "Kapsayıcılık Girişimi" çerçevesinde logolu başörtüsü çıkarttı.
NBA şampiyonu Toronto Raptors, taraftarlar için logolu başörtüsü çıkarttı

2018 - 2019 sezonunda takım tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Kanada ekibinin sahibi Maple Leaf Sports and Entertainment şirketi, Raptors logosunu taşıyacak başörtüsü satma kararının playoff karşılaşmalarından sonra alındığını açıkladı.

Şirketin Pazarlama Direktörü Jerry Ferguson, kararda kendilerine Toronto'da "Hijabi Ballers" (Başörtülü Topçular) adlı bir grup başörtülü kadının, Müslüman kadınların spora katılımını özendirmek için iki yıldır her Pazar yaptığı karşılaşmalarla ilgili bir haberden ilham aldıklarını söyledi.

'Oyunu değiştiren cesur kadınlar'

Hijabi Ballers'ın kurucusu Amreen Kadwa, kararı memnunlukla karşıladıklarını belirterek "Toronto çok kültürlü ve böyle bir girişim için ideal bir yer" dedi.

Toronto'da 400 binden fazla Müslüman yaşıyor.

Hijabi Ballers üyelerinden Shireen Ahmed ise "Kadınlar basketboldan sörfe, masa tenisinden plaj voleyboluna her türlü sporu yapabilir. Başörtüsü takmak tamamen kişisel bir karar ve kadınların spor yapma kabiliyetini etkileyen bir şey değil" diye konuştu.

ABD'deki en büyük Müslüman örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi adlı örgüt de karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Kulübün Twitter'dan "Oyunu değiştirecek kadar cesur olanlardan ilham aldık" diyerek açıkladığı karara bazı sosyal medya kullanıcıları "Başörtüsü baskı sembolüdür" diyerek karşı çıktı.

Toronto Raptors'ın başörtülerini Nike firması üretecek.

Nike, kendi markasını taşıyan başörtülerini 2017'de satmaya başlamıştı.

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