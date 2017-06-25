 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALefkoşa'da 2 araç ateşe verildi

NBA tarihinde bir ilk: Formalara reklam geldi

» »
NBA tarihinde bir ilk: Formalara reklam geldi
Yıllardır formalarına reklam almayan NBA takımları ekstra gelir elde etmek için ilk kez forma reklamı alıyor. Şimdiden 7 takım forma reklamı için anlaşma sağladı.

Dünyanın en değerli spor organizasyonlarından olan NBA’de takımlar alışılmışın aksine 2017-2018 yılında formalarına reklam alacaklar. Şimdiden 7 takım reklam almak için anlaşma imzaladı.

Business Insider’ın haberine göre; Bu yıl Cleveland Cavaliers ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin içinde olan şampiyon Golden State Wariors’un forma reklam gelirinin 15-20 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

İşte takımlar ve o reklamlardan bazıları…

Philadelphia 76’ers Stub Hub ile anlaştı.

philadelphia-76ers-and-stubhub.jpg

Brooklyn Nets Infor ile anlaştı.

brooklyn-nets-and-infor.jpg

Sacremento Kings Blue Diamond Almonds ile anlaştı.

sacramento-kings-and-blue-diamond-almonds.jpg

Boston Celtics General Electric ile anlaştı.

boston-celtics-and-general-electric.jpg

Cleaveland Cavaliers Goodyear ile anlaştı.

cavs.jpg

Orlanda Magic Disney ile anlaştı.

disney.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ŞAMPİYON Yakın Doğu Üniversitesi17 Mayıs 2017 Çarşamba 23:01
  • Fenerbahçe seriyi eşitledi!14 Mayıs 2017 Pazar 17:52
  • YDÜ şampiyonluğu 1 sayı farkla erteledi!12 Mayıs 2017 Cuma 20:26
  • Şampiyonluğa bir kala...10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:43
  • Son dakika... Aziz Yıldırım Disiplin Kurulu'na sevk edildi08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:05
  • YDÜ Başkanına tokat atan Yıldırım ile ilgili 2 soruşturma birden açıldı!08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:11
  • Aziz Yıldırım'ın tokadı için bakanlıktan son dakika açıklaması!07 Mayıs 2017 Pazar 19:43
  • Olaylı maçın galibi YDÜ07 Mayıs 2017 Pazar 17:24
  • YDÜ-FB maçı öncesi gerginlik: Aziz Yıldırım, YDÜ Başkanı'na tokat attı!07 Mayıs 2017 Pazar 14:41
  • YDÜ Beşiktaş'ı geçti: Melekler finalde!05 Mayıs 2017 Cuma 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti