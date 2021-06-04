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NBA’de 10 yıllık seri bitti: LeBron ve Curry yok! James kariyerinde bir ilki yaşadı

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Phoenix Suns, son şampiyon Los Angeles Lakers'ı serisinin 6. maçında elemeyi başardı. LeBron James kariyerinde ilk kez play-off ilk turunda elenirken, basketbolseverler 10 yıl sonra NBA Finalleri'nde LeBron James veya Stephen Curry'yi göremeyecekler.
NBA’de 10 yıllık seri bitti: LeBron ve Curry yok! James kariyerinde bir ilki yaşadı

NBA’de play-off heyecanı devam ederken Batı Konferansı’nda yarı finale yükselen iki takım belli oldu. Denver Nuggets ile Phoenix Suns serilerini 4-2 ile önde tamamladı. Batı Konferansı’nı 2. sırada tamamlayan Suns ile 3. sırada tamamlayan Nuggets, Konferans Yarı Finali’nde karşı karşıya gelecek.

Staples Center’da 8 bin 550 seyirci önünde oynanan serisinin 6. maçına Suns’un yıldızı Devin Booker damga vurdu. 47 sayı atan Booker, 11 ribaunda alıp 3 de asist yaptı. Phoenix Suns, Los Angeles Lakers’ı 113-100 mağlup ederek serinin 6. maçında yarı finale yükselmeyi başardı.

Booker’ın haricinde Suns’ta Crowder 18 sayı, Bridges ile Johnson ise 10’ar sayıyla galibiyete katkı verdi.

Anthony Davis’in sakatlığını riske atıp oyuna girdiği ancak sadece 5 dakikada oyunda kalabildiği maçta LeBron James’in 29 sayı, 9 ribaund ve 9 asistlik performansı yeterli olmadı.

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