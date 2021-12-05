  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

NBA'de Gecenin Toplu Sonuçları

» »
NBA'de Gecenin Toplu Sonuçları
NBA'de Gecenin Toplu Sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, Brooklyn Nets deplasmanından 111-107 galip ayrıldı. San Antonio Spurs ise ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'a konuk olduğu maçı 112-107 kazandı.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Bulls, Doğu Konferansı lideri Nets'i mağlup ederek 24. maçında 16. galibiyetini aldı. Nets ise 23. karşılaşmasında 7. yenilgisini yaşadı.

Bulls'u galibiyete, 31 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan Zach LaVine ve 29 sayı, 6 ribaunt üreten DeMar DeRozan taşıdı.

Nets cephesinde Kevin Durant 28 sayı, 10 ribaunt, LaMarcus Aldridge 20 sayı, 7 ribaunt ve James Harden 14 sayı, 14 asist, 7 ribauntla mücadele etti.

Spurs, ligin zirvesindeki Warriors'ı mağlup etti

Batı Konferansı'nın 12. sırasındaki San Antonio Spurs, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'a konuk olduğu maçı 112-107 kazandı.

Peş peşe 4. galibiyetini alan Spurs'te Dejounte Murray 23 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Derrick White 25 sayı, 3 top çalma ve Lonnie Walker 21 sayı üretti.

Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Ömer Faruk Yurtseven, takımı Miami Heat'in deplasmanda Milwaukee Bucks'a 124-102 yenildiği karşılaşmayı, 4 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

Sonuçlar

New York Knicks-Denver Nuggets: 99-113

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 124-102

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 107-111

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 107-112

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 90-97

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 104-99

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 117-145

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milwaukee Bucks’ın 50 Yıllık Şampiyonluk Hasreti Sona Erdi22 Temmuz 2021 Perşembe 16:23
  • Milwaukee Bucks NBA şampiyonu21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:53
  • Kırgızistan Basketbol Milli Takımı, KKTC Milli Takımı ile maç yapmak üzere KKTC'de17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:43
  • Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, Kırgızistan Milli Basketbol Takımının KKTC’ye Gelerek Maç Yapacağını Açıkladı16 Temmuz 2021 Cuma 14:21
  • Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım Kaptanı temsilcimiz İbrahim Yavuz, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret etti10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:06
  • Basketbol'da Şampiyon Koopspor oldu06 Temmuz 2021 Salı 23:01
  • Basketbol'da Final günü.. Final Maçı Detay'da canlı yayında... TIKLA İZLE06 Temmuz 2021 Salı 11:07
  • Anadolu Efes Kıbrıslı Türk Oyuncusu Gazi: Hedef fedakarlıklar gerektirir25 Haziran 2021 Cuma 12:24
  • YDÜ ile Koopsporliderlik Mücadelesinde18 Haziran 2021 Cuma 22:01
  • ÜNİLİG Şampiyonluğu YDÜ’nün09 Haziran 2021 Çarşamba 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti