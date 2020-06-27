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NBA'de sezon 30 Temmuz'da yeniden başlıyor

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NBA'de sezon 30 Temmuz'da yeniden başlıyor
NBA'de sezon 30 Temmuz'da yeniden başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2019-2020 sezonunun kalan maçları 30 Temmuz'da oynanmaya başlanacak.

NBA'den yapılan açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen ligin Florida eyaletinin Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edeceği duyuruldu.

30 Temmuz'da başlayacak ligin 22 takımla gerçekleştirileceği ve her takımın normal sezonun bitimi için 8'er karşılaşmaya çıkacağı belirtildi.

Seçilen 22 ekibin, konferanslarda ilk 8 sırada yer alan takımlar ile ilk sekize 6 veya daha az galibiyet farkı bulunan takımlar olacağı, buna göre doğu konferansından 9, batı konferansından ise 13 takımın sezonun devamında yer alacağı kaydedildi.

Lig bittiğinde konferanslarda ilk 7'de bulunan ekiplerin doğrudan play-off'lara kalacağı, sekizinci ve dokuzuncu takımların arasında 4 veya daha az galibiyet farkı olursa play-off'lara katılacak ekipleri seçmek için play-in turnuvası yapılacağı aktarıldı.

Play-off'larda toplam 16 takımın yer alacağı ve NBA sezonunun 13 Ekim'den önce tamamlanacağı ifade edildi.

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