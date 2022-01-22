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NBA'de Warriors, Rockets'ı Curry'nin Son Saniye Basketiyle Yendi

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Amerikan Basketbol Ligi'nde Golden State Warriors, Houston Rockets'ı son saniye basketiyle 105-103 mağlup etti.
NBA'de Warriors, Rockets'ı Curry'nin Son Saniye Basketiyle Yendi

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, seyircisi önünde oynadığı Rockets maçını, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin son saniyede attığı basketle kazandı.

Kariyerinin ilk maç kazandıran son saniye basketini kaydeden Curry, 22 sayı, 12 asistle "double double" yaptı. Warriors'ta Jordan Poole 20, Andrew Wiggins 17 sayılık katkı sundu.

Rockets'ta Christian Wood'un 19 sayı, 15 ribaunt ve Kevin Porter'ın 17 sayı, 8 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı. Alperen Şengün ise 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle mücadeleyi tamamladı.

Embiid'in 40 sayısı galibiyete yetmedi

Los Angeles Clippers, ikinci yarıda 24 sayı geriye düştüğü Philadelphia 76ers deplasmanından 102-101 galip ayrıldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Clippers'ta 19 sayı, 9 asistle oynayan Reggie Jackson ve 15 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Nicolas Batum öne çıktı.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 40 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Tobias Harris 20 sayı, 7 ribaunt, Tyrese Maxey 19 sayı, 8 asist üretti. Furkan Korkmaz da 5 sayı, 3 asistle maçı bitirdi.

Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven ise takımının 110-108 kaybettiği Atlanta Hawks deplasmanında 4 sayı, 2 ribauntla oynadı.

Nets, Doğu Konferansı'nda liderliğe yükseldi

Chicago Bulls ve Miami Heat maçlarını kaybederken, konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 117-102 yenen Brooklyn Nets, Doğu Konferansı'nın ilk sırasına çıktı.

Nets'in all-star oyuncusu James Harden 37 sayı, 11 asist, 10 ribauntla "triple double"a imza attı. Kyrie Irving 24 sayı, LaMarcus Aldridge 16 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Spurs'te Dejounte Murray 25 sayı, 12 ribaunt, 10 asist, Derrick White 17 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve Jakob Poeltl 15 sayı, 11 ribaunt, 3 blokla mücadele etti.

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