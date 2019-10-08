NBC News: Erdoğan'ı yumuşatamayan Trump, Türkiye'nin Suriye operasyonunu kabul etti ve kaos çıktı

NBC News: Görüşme beklendiği gibi geçmedi, Suriye'ye girme konusunda son derece sert ve kararlı davranan Erdoğan'ı Trump'ın Beyaz Saray daveti de caydırmaya yetmedi.

Trump'ın Ankara'nın Suriye'ye operasyon düzenlemesi ve bunun için ABD askerlerinin çekilmesini kabul etmesiyle sonuçlanan Erdoğan'la telefon görüşmesinin perde arkasını haberleştiren NBC News: Görüşme beklendiği gibi geçmedi, Suriye'ye girme konusunda son derece sert ve kararlı davranan Erdoğan'ı Trump'ın Beyaz Saray daveti de caydırmaya yetmedi.ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın 6 Ekim'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin perde arkasını mercek altına aldı.

Trump Erdoğan'la telefon görüşmesinde Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna operasyon düzenlemesini ve bunun için ABD askerlerinin çekilmesini kabul etmişti.

'Trump'ın Erdoğan'la görüşmesinin Türk ordusunun önünü açmasının ardından Suriye ve Washington'da kaos' başlıklı habere yer veren NBC News kanalı, üç halihazırda görevli ve eski ABD'li yetkilinin iddialarını aktardı.

'BM'DE TRUMP'LA BİRE BİR GÖRÜŞMEYİNCE ÖFKELENDİ'

Habere göre, pazar günkü telefon görüşmesi, Erdoğan'ın geçen ay BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Trump'la yüz yüze görüşmemesinden duyduğu öfkeyi yatıştırmak için gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın dünya liderlerinin New York'taki buluşmasında Trump'la sadece büyük bir resepsiyon vesilesiyle temas kurabilmesinden mutlu olmadığını ABD'li yetkililere bildirdiği belirtildi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Trump'ın 12 liderle yüz yüze görüşme içeren yoğun BM programının Erdoğan'la görüşmeye zaman bırakmadığını söyledi.

'HEM GÜVENLİ BÖLGEYİ HEM DE PATRIOT'U GÖRÜŞMEK İSTİYORDU'Erdoğan'ın ise Washington'ın destek açıkladığı Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge planını ve Patriot füze savunma sistemlerinin potansiyel alımını görüşmek için Trump'la biraraya gelmek istediğini aktaran ABD'li yetkililer, BM zirvesi sonrası Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon planlamasının gözle görülür şekilde arttığını kaydetti.

'ADAM YERİNE KONULMADIĞINI DÜŞÜNDÜ'

Eski bir yetkili "Erdoğan BM'de Trump'la görüşemeyince adam yerine konulmadığını düşündü. O yüzden Trump onu yatıştırıp işi tatlıya bağlamak istedi" dedi.Yetkililer, lakin pazar günkü telefon görüşmesinin beklendiği gibi geçmediğini, Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'ye girmesi konusunda son derece sert ve kararlı davrandığını, Trump'ın Beyaz Saray'ı ziyaret etmesi için yaptığı davetin bile Erdoğan'ı caydırmaya yetmediğini söyledi.

'ORTA ÇAPLI OLURSA KABUL EDİLEBİLİR, BÜYÜK ÇAPLI OLURSA KABUL EDİLEMEZ'

Buna göre Trump, Erdoğan'a, güvenli bölge için alanı temizleyecek orta boyutta bir sınır ötesi harekatın kabul edilebilir, geniş çaplı muharebe operasyonlarına yol açacak büyük bir istilanın ise kabul edilemez olacağını söyledi.

'BÜYÜK OLURSA, ABD ASKERLERİ TAMAMEN ÇEKİLİR'

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Trump, Erdoğan'ı büyük bir askeri operasyon düzenlemesi halinde ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceği yönünde uyardığını dile getirdi.

Trump-Erdoğan görüşmesinin hemen ardından Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney Savunma Bakanı Mark Esper'i arayıp Başkan'ın kararıyla ilgili bilgilendirdi.

'WASHINGTON'DAKİLER, SURİYE'DEKİ KÜRTLER VE DÜNYA BAŞKENTLERİNE ŞOK' Pazar gecesi Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham'dan "Türkiye kısa süre içinde uzun zamandır planladığı Suriye'nin kuzeyine operasyon için ileri adımlar atacak" açıklaması geldi. Açıklamada 'ABD güçlerinin bu operasyona destek vermeyeceği ya da müdahil olmayacağı ve sözkonusu bölgede kalmayacağı' ifade edildi.

Trump yönetimindekilerin, Kongre'dekilerin ve dünya başkentlerinin pek çoğu ABD Başkanı'nın kararını ilk kez bu açıklamayla öğrenirken, Suriye'de ABD ile işbirliği yapan Kürt güçlerinden 'hıyanet' tepkisi geldi. Trump ve yönetiminden yetkililer, pazartesi gününü hem kendi Cumhuriyetçi Parti hem de muhalif Demokrat Parti saflarından yükselen eleştirilerin yarattığı olumsuz etkiyi dizginleme çabasıyla geçirdi.