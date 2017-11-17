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NBC'nin iddiası: Reza Zarrab itirafçı oldu

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NBC'nin iddiası: Reza Zarrab itirafçı oldu
ABD'li basın kuruluşu NBC'nin internet sitesinde yer alan haberde, İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın New York'ta yargılandığı davada savcılıkla işbirliğine başladığı iddia edildi.

İddia, soruşturma konusunda bilgi sahibi olan iki kaynağa dayandırılıyor. NBC haberinde, "Savcılık Zarrab'dan Türkiye hükümeti ile görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn arasındaki bağlara dair bilgi talep edebilir" deniyor.

Zarrab'ın hapisten çıkarıldığı ve savcılık makamı ile görüşmeye başladığı söyleyen NBC haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gelişmeyi önlemek için yoğun çaba sarf etmişti" deniyor.

'Erdoğan Biden'a 'Bharara'yı görevden alın' demişti'

Tom Winter ve Julia Ainsley imzalı NBC haberinde "Erdoğan 2016'da eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'dan Zarrab davasının düşürülmesini ve soruşturmayı açan Başsavcı Preet Bharara'nın da görevden alınmasını talep etmişti. Davayla ilgili bilgisi olan bir kaynak, Biden'ın bu talepleri reddettiğini söylüyor" deniyor.

Haberde Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Bharara'nın Mart ayında görevden alındığı anımsatılıyor.

NBC haberinde, "Yetkililer görevden alma kararı ve Zarrab davası arasında bir ilişki bulunmadığını söylüyorlar" ifadesi yer alıyor.

NBC: Savcılık Flynn bağlantısının peşinde olabilir

Haberde, "Özel yetkili savcı Robert Mueller, Aralık'ta Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak göreve başladıktan sonra Michael Flynn'in Fethullah Gülen'in kaçırılıp Türkiye'ye getirilmesi ile Zarrab davasının düşürülmesi için Türkiye'den 15 milyon dolar alıp almadığı konusunu soruşturuyor" deniyor.

NBC ve MSNBC'nin hukuk uzmanı avukat Danny Cevallos'un görüşlerine de yer veriliyor.

Cevallos, "Eğer boşlukları doldurursanız federal yetkililerin Erdoğan ve Flynn arasındaki bağlantının izini sürmeye çalıştığını görebilirsiniz. Eğer Zarrab'ın bu konuda bilgisi varsa, itirafçı yapmaları çok ciddi bir gelişme olur" diyor.

Cevallos ayrıca bir tutuklunun hapishaneden çıkarılıp durumunun 'federal gözaltı' olarak güncellenmesinin işbirliği yapan bir kişinin durumuyla örtüştüğünü de söylüyor.

Haberde hatırlatılan bir diğer konu ise Zarrab'ın avukat ekibinde yer alan Rudy Giuliani ile Michael Mukasey'in Türkiye'ye giderek davayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmüş olmaları.

NBC, "New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ve Zarrab'ın avukat ekibinin sözcüsü Benjamin Brafman konuyla ilgili görüş vermeyi reddetti. Mukasey, Giuliani ve Biden ise şu ana kadar görüş talebine yanıt vermiş değil" diyor.

 

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