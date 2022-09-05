  • BIST 3.222,74
  • Altın 1002.853
  • Dolar 18.19
  • Euro 17.9758
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

NCNC: Nijeryalılar, Kuzey Kıbrıs’ta Kuzey Nijerya’da olduklarından daha güvendedirler

» »
Kuzey Kıbrıs’ta Nijerya Topluluğu’ndan (NCNC) bir grup, bugün başkent Lefkoşa’da bir basın açıklamasıyla, Kuzey Kıbrıs’ın güvenli bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Nijeryalılar, Kuzey Kıbrıs’ta Kuzey Nijerya’dan olduklarından daha güvendedirler” dedi.
NCNC: Nijeryalılar, Kuzey Kıbrıs’ta Kuzey Nijerya’da olduklarından daha güvendedirler

NCNC Başkanı Isaac Ifetoluwa Ajayi, NCNC Lefkoşa Koordinatörü Daniel Oyelaja ve Topluluk’tan bazı üyeler bugün saat 16.00’da Küçük Kaymaklı’da bulunan Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu önünde toplanarak basına bir açıklamada bulundular.

Grup, hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde çeşitli pankartlar açtılar: “Nijeryalılar, Kuzey Kıbrıs’ta Kuzey Nijerya’dan olduklarından daha güvendedirler”, “Kuzey Kıbrıs hakkında yanlış bilgilendirmeyi durdurun”, “Kıbrıs Polisi gerçekten dostlarımızdır.”

NCNC Başkanı Isaac Ifetoluwa Ajayi, “Bugün burada Kuzey Kıbrıs’ta Nijerya Topluluğu olarak ülkelerini ve ülkelerindeki yetkilileri bilgilendirmek ve ayrıca ailelerine Kuzey Kıbrıs’ta güvende olduklarını söyleme fırsatı yakalamak için toplandıklarını” ifade ederek, “Kuzey Kıbrıs’ta Nijeryalıların öldürülmeleri söz konusu değildir” diyerek, Kuzey Kıbrıs’ta böyle bir kültürün olmadığını söyledi. Ajayi, “Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanlar, insan kaçırmadan, tacizden, terörizmden ya da öldürmeden uzak, güvendedir” dedi.

Ajayi, buradaki sorunlarının yüksek ev ücretleri, enflasyon, hayat pahalılığı gibi sorunlar olduğuna işaret ederek, “Bazı Nijeryalı öğrencileri doğal ölüm nedeniyle kaybetmiş olduklarını, geçmişte bazı Nijeryalı öğrenciler arasında bazı olaylar yaşandığını ancak Kuzey Kıbrıs’ın şiddetten uzak bir ülke olduğunu” söyledi.

Ajayi, Nijeriya Diaspora Komisyonu (NiDCOM) Başkanı Abike Dabiri-Erewa’ın Kuzey Kıbrıs’la ilgili açıklamalarının NiDCOM Başkanı’nın “bazı öğrenciler tarafından yanlış bilgilendirildiğinden kaynaklandığına inandıklarını” belirtti.

NCNC Lefkoşa Koordinatörü Daniel Oyelaja da, “Kuzey Kıbrıs’taki Nijerya topluluğu yanlış bilgilendirmeye ‘hayır’ diyor” diyerek, Nijeriya Diaspora Komisyonu Başkanı Abike Dabiri-Erewa’ın Kuzey Kıbrıs hakkındaki açıklamalarını “yanlış bilgilendirme” ve “gereksiz” olarak nitelendirdi. Oyelaja, “Kuzey Kıbrıs, Afrika’nın herhangi bir bölgesinden daha güvenlidir… Kuzey Kıbrıs’ta güvenli ellerdeyiz” dedi.

Oyelaja, “Bu ülke ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan tüm Nijeryalılar, bu yanlış bilgilendirmeden ötürü arkadaşlarımız ve ailelerimiz arasında yarattığı endişeden dolayı Abike Dabiri’den bir özrü hak ediyor” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Faiz Sucuoğlu, ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi04 Eylül 2022 Pazar 18:43
  • Savaşan: Toplumun sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek önemli!04 Eylül 2022 Pazar 18:29
  • Çatalköy'de Ani Ölüm04 Eylül 2022 Pazar 17:59
  • Denizde Yüzerken Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti04 Eylül 2022 Pazar 17:50
  • Seyir halindeki araç alev aldı!04 Eylül 2022 Pazar 17:47
  • Altuğra Dr. Rıfat Biçen’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı04 Eylül 2022 Pazar 16:09
  • Metsola: Kıbrıslı Türklerin geleceği AB’de04 Eylül 2022 Pazar 14:57
  • Erhürman yeniden Genel Başkan oldu04 Eylül 2022 Pazar 14:29
  • Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün yarın kutlanacak04 Eylül 2022 Pazar 14:18
  • Dr. Rifat BİCEN hayatını kaybetti04 Eylül 2022 Pazar 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti