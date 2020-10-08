Ne açılıyor? Maraş'ta 950 m sahile ulaşım açılıyor sadece 09-17 saatlerinde gidilebilecek

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Maraş’a giriş koşullarını Kıbrıs Postası’na açıkladı. Buna göre Maraş'ın açılacak bölümünü KKTC vatandaşlarının yanı sıra yabancılar da ziyaret edebilecek.

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasioğlu detayları açıkladı..

İşte açıklama;

Aşamalı Maraş Açılımının ilk etabı bugün gerçekleşirken, bazı kuralları bilmekte fayda var;

Kapalı Maraş ile kapı kontrol bugün itibariyle kalkmakta. Geçişler ilk etapta sabah 9.00- 17.00 arasında yapılabilecek. Işıklandırma tamamlandıktan sonra gece ziyaretine de açılacaktır. KKTC'ne ve tüm adaya hayırlı uğurlu olsun. Yeni geçiş kapısı, Dr. Fazıl Küçük Spor Stadyumunun hemen yanında inşa edildi.

Hem vatandaşlarımız, hem de yabancılar artık ilk etapta açılan bölgeyi serbestçe gezebilecek, fotoğraf çekebilecek (drom hariç). Herhangi bir nesne çıkarılması yasak. Özel mülklere girilmemesi için şeritler çekilerek önlemler alındı. Açılan bölge Demokrasi caddesinin tamamı ve Kennedy Caddesinin sahile bakan bölümü. Denize girilecek olan alan, Maraş'ın en güzel sahil kısmı oluyor. Astsubay orduevi ile Golden Sand oteline gelmeden arasındaki takribi 1 kilometrelik alanda denize girilebilecek.

Daha detaylı bilgi bugün dağıtılacak olan broşürlerde belirtilecektir.

Bugün sadece geçişler başlayacak. Seçim ve Halkoylaması yasasının ve işbu yasa tahtında alınan YSK kurallarının bir gereği olarak doğal olarak açılış töreni yapılması söz konusu değildir. Bugün buradan sadece geçiş olacaktır.

Aşamalı açılım ile ilgili ilk etap olan bu alandan sonra, ileriki dönemlerde diğer alanlarda açılacaktır. Bugün saat 16.00'da geçiş kapısından geçiyoruz. Ülkemizde yeni bir dönem başlıyor. Halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun.