"Ne anlatacaksan Kıbrıs'ta anlat!"

Avrupa'daki Türkiye siyasetçilerine uygulanan propaganda yasağını 2004 yılında TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'a yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Hollanda'nın Türk siyasetçilere yönelik giriş yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere AKP hükümeti tarafınca alınan karar doğrultusunda yurtdışında Türkiye’nin propaganda yapması yasak olduğu kadar, Türkiye sınırları içerisinde ise “yavru vatan” olarak adlandırdıkları KKTC de dahil olmak üzere hiçbir ülkenin propaganda yapmasına izin verilmiyor.

Tarihler 2004 yılını gösterirken, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Annan Planı döneminde Türkiye’de bir propaganda yapmak istemiş ve dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a konuyu bildirmiş. Fakat Erdoğan “ne anlatacaksan git Kıbrıs’ta anlat” cevabını vermiş..

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklamaları şöyle:" 18 Şubat 2017: TBB Başkanı Av. Metin Feyzioğlu ve İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan Hollanda'da kendilerini davet eden Türk vatandaşlarına Anayasa paketini anlatıyor. 18 Şubat 2017 : Başbakan Binali Yıldırım, Feyzioğlu ve Özcan'ın Hollanda'da olduğu gün, Almanya'da evet kampanyası için miting yapıyor. Bazı ahlak ve namus yoksunları, Sayın Başbakanın Almanya toplantısı ile aynı gün Hollanda'da düzenlediğimiz toplantı sebebiyle bizi Avrupa ile işbirliği yapmakla suçluyor. Sayın Başbakanın Almanya mitingini görmezden geliyor. Bu arada Avrupa'nın sığ popülist siyasetçileri Türkiye'den gelecek bakanlara göstermelik yasaklar koyarak kendi tribünlerine şov yapıyor. Halk oylaması sürecinde nasıl bir mağduriyete uğramış gibi yapsak da işi mecrasından saptırsak diye çözüm arayan yerli tetikçiler ayaklarına gelen pası alıp, "mağduruz mağduruz mağduruz" diye televizyon televizyon dolaşıyor. Madem birileri mağduriyet hikayeleri yazıyor ve birileri de vicdansızca gerçekleri saptırıp bizlere içine düştükleri çukurdan çamur atmaya çalışıyor, buyurun size gerçek bir mağduriyet öyküsü. Türk Milleti ve Türkiye aşkıyla yanıp tutuşan bir dev insanın yüreğinin nasıl acımasızca dağlandığının belgesi. Kıbrıs Türkünü azınlık yapmak ve Kıbrıs'ta Türk varlığını sona erdirmek isteyen Annan Planı'nın Kıbrıs'ta yapılacak halk oylaması öncesi...Büyük devlet adamı, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Türkiye'deki KKTC vatandaşlarını bilgilendirmek için Türkiye'de toplantılar yapmak istiyor. Annan Planını destekleyen Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan, ömrünü Kıbrıs Türkünün davasına adamış, babası yaşındaki Denktaş'a; ömrünün sonuna kadar unutmadığını bizzat bildiğim, konusu her geçtiğinde gözlerini nemlendiren, hazmedilmesi mümkün olmayan şu sözü söylüyor: "Ne anlatacaksan Kıbrıs'ta anlat !" Başka söze gerek var mı? Havuz medyasının tetikçilerinin atmaya çalıştıkları her çamur, dönüp kendi yüzlerine yapışıyor. Acaba yukarıdaki gazete kupürünü yayınlamaya yürekleri yeter mi? Ne dersiniz? "