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"Ne demek KKTC'yi satmak, çok ayıp"

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"Ne demek KKTC'yi satmak, çok ayıp"
TC Başbakanı Binali Yıldırım basın mensuplarına bugün yaşanan Kıbrıs görüşmeleri tartışması ve bu konuda hükümete yöneltilen eleştiriler konusunda açıklamalarda bulundu.

Gizem Karakış /  Hürriyet

Başbakan Binali Yıldırım basın mensuplarına bugün yaşanan Kıbrıs görüşmeleri tartışması ve bu konuda hükümete yöneltilen eleştiriler konusunda açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, 'Ne demek KKTC'yi satmak. Çok ayıp bir şey, haddini bilmemek. Kıbrıs konusunda bizim şartlarımız da kırmızı çizgilerimiz de bellidir' dedi. Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;

KIBRIS İÇİN ŞARTLARIMIZ DA KIRMIZI ÇİZGİMİZ DE BELLİDİR

Ne demek satmak. Çok ayıp birşey. Yani bu en azından; hakikaten haddini bilmemektir. Yani gitmeyince satmış mı oluyoruz? Böyle birşey olur mu? Gitmemizi gerektiren bir durum yok. Kıbrıs ile ilgili görüşmeler uzun yıllardan beri devam ediyor. Kıbrıs için bizim şartlarımız bellidir, kırmızı çizgilerimiz bellidir.

TÜRKİYE'NİN GARANTİSİ VE GÜVENLİĞİ VAZGEÇİLEMEZ

Kıbrıs’ta güvenlik ve garanti konusu; Türkiye’nin etkin garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılamaz; madde 1. Madde 2 eğer iki toplumlu bir devlet kurulacaksa, bu devletteki yönetim adil paylaşımla olmalıdır. Madde 3 toprak ve mülkiyet konularında Türk tarafının herhangi bir mağduriyeti, kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Kısacası, kurulacak ortak bir devlette her şey iki tarafı da mutlu ve memnun edecek şekilde olmalıdır. Bütün bunlar olduktan sonra da Türkiye’nin etkin garantisi ve güvenlik ile ilgili tedbirleri aynen devam etmelidir.

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