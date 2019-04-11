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“Ne Farklılık Ne Engel Hayat Birlikte Güzel”… Yakın Doğu Koleji Düşünce Kulübü, ÖZEV’i Ziyaret Etti

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Yakın Doğu Koleji Düşünce Kulübü Öğrencileri öğretmenleri ile birlikte, Özel Eğitim Vakfı’nı (ÖZEV) ziyaret ederek, Vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
“Ne Farklılık Ne Engel Hayat Birlikte Güzel”… Yakın Doğu Koleji Düşünce Kulübü, ÖZEV’i Ziyaret Etti

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Kulüp öğrencileri, ÖZEV’de bulunan öğrenciler ile sohbet ederek voleybol, lego ve puzzle gibi çeşitli oyunlar oynayarak birlikte keyifli vakit geçirdiler. Farklı gelişen bireylere destek olunması ve toplumsal farkındalığı arttırma amacıyla gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler iletişim, empati, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve sevgi paylaşımı gibi konularda farkındalığa dikkat çektiler.

Ailenin Hali, Tavrı, Tutum ve Davranışları Çocuğun Gelişmesinde Önem Taşıyor…

Ziyaret sırasında düşünce Kulübü öğrencilerine, ÖZEV’e kayıtlı öğrenciler hakkında bilgiler veren Vakıf yetkilileri, öğrencilerin eğitilebilen ve öğretilebilenler olmak üzere iki gruba ayrıldığını, çocuklarının gelişimi üzerinde ailelerin ve ailelerin çocuklarının durumlarını kabullenebilirlik düzeylerinin etkili olduğuna vurgu yaptılar.

Yakın Doğu Koleji Düşünce Kulübü, yaşamı felsefi bir boyutta düşünmek ve felsefi algıyı geliştirebilmek, bireysel, toplumsal ve küresel konular üzerinde farklı bakış açıları oluşturabilmek, düşünme, düşünce yolları geliştirebilme öğretisini kazanma ve bu yolla yaşama ve olaylara farklı noktadan bakabilmeyi ilke edinerek çeşitli etkinlikler düzenliyor.

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