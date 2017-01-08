Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre zirvesine gitmeden önce Ercan Havaalanı'nda gerçekleştirdiği basın açıklamasında “ne Güney Kıbrıs’a yama, ne de Türkiye’ye vilayet" sloganını hatırlatarak umuda doğru yol aldı...

Türkiye’yi etkisi altına alan karlı hava nedeniyle birçok uçak seferinin iptal olması üzerine daha önce bugün saat 13.00’te Ercan’dan ayrılacağı duyurulan Cumhurbaşkanı Akıncı ve heyeti, saat 11.00’de charter seferle yola çıkacak.

Akıncı, hareketinden önce saat 10.30’da Ercan Havalimanı’nda basına açıklama yaptı.

Akıncı açıklamasında, böylesi 5’li konferansın uzun yıllar sonra ilk kez toplanacağının altınız çizerek, sadece bunun başarılmasının bile kendi içinde önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Önemli olanın bir araya gelirken, olumlu sonuçlar da üretebilmek olduğunu kaydeden Akıncı, temennilerinin bunun sağlanması olduğunu belirtti.

Bizi zor bir hafta bekliyor

Akıncı, sorumlu bir davranış içinde, politik istek ve kararlılıkla, olumlu sonucun yaşanmasında üzerlerine düşeni yapmaya gideceklerini de belirterek, tüm tarafların sorumlu davranması gerektiğinin altını çizdi.

Akıncı şunları kaydetti:

“Üç garantör ülke, BM ve AB’nin de Kıbrıslılara yardımcı olması lazım. Cenevre’den şu sonuç çıkacak noktasında değilim. İhtiyatlı olmak durumundayız. Karamsar değiliz ama her şey oldu da bitti durumunda da değiliz. Bizi zor bir hafta bekliyor. Eğer tüm taraflar kararlılık ve sorumluluğu gösterirse Kıbrıs’ta eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde her iki toplumun huzur ve mutluluk içinde yaşayabileceği yeni bir dönemi başlatmak mümkündür. Bu artık Cenevre konferansında ete kemiğe bürünmelidir. Siyasal eşitliğimizin temel unsurları olan konularda Kıbrıslı Rumlar çok daha net mesajlar vermelidir. Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini içine sindirdiğini göstermelidir.”

Her iki tarafın da kendine göre kaygıları var

Güvenlik anlamında toplumun duygularının büyük önem taşıdığını da ifade eden Akıncı, her iki tarafın kendine göre kaygıları olduğunu, önemli olanın her iki tarafın da kendine güven sağlayabileceği bir düzen bulabilmek olduğunu belirtti.

Akıncı, Türkiye ile yakın bir diyalog ve işbirliği içinde çalıştıklarını da ifade ederek, tüm müzakere sürecinde Türkiye ile yakın diyalogun devam ettiğini ve devam edeceğini belirtti.

“Ne Güney Kıbrıs’a yama, ne de Türkiye’ye vilayet olmak gibi bir siyasetimiz yoktur”

Akıncı şunları kaydetti:

“KKTC’nin TC’ye ilhak konusu çok seslendirilmeye başlandı. Duruşumuz, bizim ne Güney Kıbrıs’a yama, ne de Türkiye’ye vilayet olmak gibi bir siyasetimiz yoktur. Türkiye’nin 800 bin km2’ye yakın toprağı vardır. Kıbrıs’ın küçük toprağına ihtiyacı yoktur. Eğer Rum tarafının yanlışları ön tarafa çıkar ve arzu edilen çözüme ulaşılamazsa, KKTC demokratik, laik, özgür bir toplum olarak yoluna devam etmek zorunda kalacaktır.

Çözümün yolunu açamazsak, hayat durmayacak, devam edecektir… Geçen zaman çözüme hiçbir zaman yardımcı olmadı, olmayacaktır. Geçen zaman fiziki değişiklikler yanı sıra, demokratik değişiklikler de yaratıyor.”

Müzakerelerde iki toplum lideri olacak

Akıncı, dün BM’ye göndereceği mektupla ilgili de açıklamada bulunarak, önemli olan BM’nin tutumu olduğunu belirterek, “BM iyi niyet misyonunu hangi çerçevede yürüttüyse, o çerçevede devam edeceğini bize belirtmiştir. İki toplum lideri olarak müzakerelerde yer alacağız. Başlangıç seremonisinden sonra, garantörlerin kendi aralarında, tarafların kendi aralarında görüşmesi gündeme gelebilir. Bu da Burgenstock tipi bir müzakereyi akla getirir. Kimse de buna kapalı değildir” dedi.

Türkiye kararı kendi verecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cenevre’deki müzakerelere katılmayacağı ile ilgili haberlerle ilgili olarak Akıncı, “Erdoğan’ın katılacağı bilindiği dönemde, Theresa May ve Çipras’ın katılması da yüksek bir olasılıktı. Şu anda Binali Yıldırım’ın görüşmeye katılması durumunda, yine iki Başbakan’ın katılması beklenir doğal olarak... Türkiye’de yeni bir durum değerlendirmesi gündeme gelebilir. Perde gerisinde bazı temaslar var. Genel Sekreter Erdoğan’la görüşme yaptı. Bu konuyla ilgili kararını Türkiye kendisi verecek” dedi.

Akıncı’nın ekibi de açıklandı

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 25 kişilik Cenevre heyetinde, Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Müzakere Heyeti Üyesi ve Dış İlişkiler Uzmanı İpek Genç, Müzakere Heyeti Üyeleri Aslı Erkmen, Sertaç Güven, Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş, Mülkiyet Komitesi Üyesi Layık Mesutoğlu, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, 1. Derece Kadastro Sorumlusu Ahmet Alemdar, Harita Mühendisi Aslı Oral ve teknik uzmanların yer alacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'ya eşi Meral Akıncı da eşlik edecek.