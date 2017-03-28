 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.000
  • Altın 146,515
  • Dolar 3,6250
  • Euro 3,9384
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Ne İşe Yaradığını Bilmediğimiz 6 Organımız

»
Ne İşe Yaradığını Bilmediğimiz 6 Organımız
Dalak dahil, hepsinin bir hikmeti var!

1. Kuyruk Sokumu

 

 

Listemize dürüst başlıyoruz; hiç kimselere anlatamadığımız o şişkinliklerin, hastanede gizli gizli aldırdığımız o yağ bezelerinin merkezidir kuyruk sokumu. Evrimsel süreçten vücudumuzda kalan küçük bir kemik parçası olarak bildiğimiz kuyruk sokumunun aslında oldukça önemli bir görevi var: Kuyruk sokumu kemiği hem bağırsaklarımız için, hem de üreme organlarımız için gerekli olan kas ve bağların bağlandığı, bir arada tutulduğu noktadır.

Kuyruk sokumunun bir başka görevi de oturup kalktığımızda ağırlığımızın omurga kemiklerine eşit dağıtılmasıdır.

2. Apandis

 

 

Patlamalarıyla, alınmalarıyla meşhur olmuş, milyonları hastanelere dökmüş bir organımızla daha devam ediyoruz. Halbuki apandisin de vücudumuzda epey önemli görevleri mevcut.

Sindirim işlemimizin bir kısmını gerçekleştiren ve bağırsaklarımızda yaşayan o yararlı bakterilerin tamamı apandiste üretilirler. Peki bu organ sık sık patlama vakası yaşatıyorsa, alındığında da insanın normal hayatına devam edebiliyorsa, demek ki bu yararlı bakterilere o kadar da ihtiyacımız yok, değil mi ama? Biz de öyle düşünüyorduk... Halbuki;

Apandisi alınmış bebeklerin, alınmamışlara göre fiziksel ve mental gelişmelerini çok daha yavaş yaşadıkları kanıtlanmış bir gerçek. Bir başka gerçek de; apandisi alınmış insanların zehirlenme gibi vakalarda çok daha yavaş iyileşmeleri, bağışıklık sistemlerinin zayıflıyor olması.

3. Bademcik

 

 

Canımızı sıkan rahatsızlıklarla andığımız organlarımızda üç numara: Bademcikler. Genimize bağlı duran bu bezelerin yaş ilerledikçe enfeksiyon kapması ve aldırmak zorunda kalmamızın sebebi, aslında savunma sistemimizdeki göreviyle ilgili...

Bademcikler, nefes aldığımızda vücudumuza giren bakteriler ve virüslerle savaşırlar. Bu cefakar organlarımızın ileride rahatsızlık yaratmasının sebebi de zaten bakteri ve virüslerle bu kadar içli dışlı olmasıdır.

4. Erkeklerde meme ucu

 

 

Üç meşhur organ ve o organlarla andığımız rahatsızlıklardan sonra, ortamı David Beckham ile yumuşatıyoruz :)

Ve evet, erkek meme uçlarının hiçbir işlevi mevcut değil. Bebekler anne karnına düştüklerinde, ilk ay Y kromozomu aktif değildir. İlk ay gelişimde yalnızca X kromozomu görev alır, bebekler cinsiyetsiz olarak gelişir. İkinci ay Y kromozomu aktifleşir, erkek bebeklerde gelişim erkek üreme organlarına doğru kayar.

Meme uçları, ilk ayki gelişim sürecinden kalan bir izdir sadece...

5. Dalak

 

 

Apandis ve bademcik kadar sık karşılaşmayız dalak problemleriyle. Gel gelelim, yırtılması veya patlaması çok ciddi operasyon gerektirir, kritik bir durumdur. Bütün görevleri henüz tam olarak anlaşılamayan dalağın bilinen görevleri şu şekilde:

Vücudumuzu hastalıklardan koruyan lenfosit ve antikorlar dalakta üretilir. İşlevini yitirmiş, yaşlı kırmızı kan hücreleri dalakta depolanır, parçalanmak üzere karaciğere gönderilir. Son olarak; daha fazla kan dolaşımı gerektiren ağır fiziksel hareketler esnasında, gereken fazla kan dalaktan vücuda pompalanır, bir nevi kan deposu görevi yapar.

6. Sinüsler

 

 

Yüzümüzün altında neden hava boşlukları var, değil mi ama!? Halbuki sinüsler, insana kişiliğini kazandıran organlardan biridir!

Suratımıza gelen darbelerde bir hava yastığı görevi gören sinüsler, aynı zamanda aldığımız nefesin ısıtılması ve nemlendirilmesi, böylece vücudumuza girmesine elverişli hale getirilmesi ile görevlidir. Gelelim kişilik kısmına: Sinüsler her insanda farklı tınlayan, bize karakterimizi kazandıran ses tonumuzu belirleyen bir ses tablasıdır!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ağız kanserinin en önemli belirtileri28 Mart 2017 Salı 12:35
  • Kısa sürede 5 kilo vermenin 15 yolu27 Mart 2017 Pazartesi 21:02
  • Bilim İnsanları Karabasanın Ne Olduğunu Açıkladı!27 Mart 2017 Pazartesi 19:30
  • Çocuklarda egzamanın belirtileri neler?27 Mart 2017 Pazartesi 16:31
  • Kilo verirken sağlığınızdan olmayın27 Mart 2017 Pazartesi 15:30
  • Ispanak depresyonu önlüyor27 Mart 2017 Pazartesi 14:21
  • Büyük buluş! Ispanaktan kalp kası yaptılar27 Mart 2017 Pazartesi 14:20
  • Kulak çınlaması nelerin işareti?27 Mart 2017 Pazartesi 14:17
  • Rahat uyumanın püf noktaları27 Mart 2017 Pazartesi 09:42
  • Dr. Umut Maraşuna'dan önemli uyarı...26 Mart 2017 Pazar 10:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti