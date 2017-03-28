Ne İşe Yaradığını Bilmediğimiz 6 Organımız

Dalak dahil, hepsinin bir hikmeti var!

1. Kuyruk Sokumu

Listemize dürüst başlıyoruz; hiç kimselere anlatamadığımız o şişkinliklerin, hastanede gizli gizli aldırdığımız o yağ bezelerinin merkezidir kuyruk sokumu. Evrimsel süreçten vücudumuzda kalan küçük bir kemik parçası olarak bildiğimiz kuyruk sokumunun aslında oldukça önemli bir görevi var: Kuyruk sokumu kemiği hem bağırsaklarımız için, hem de üreme organlarımız için gerekli olan kas ve bağların bağlandığı, bir arada tutulduğu noktadır.

Kuyruk sokumunun bir başka görevi de oturup kalktığımızda ağırlığımızın omurga kemiklerine eşit dağıtılmasıdır.

2. Apandis

Patlamalarıyla, alınmalarıyla meşhur olmuş, milyonları hastanelere dökmüş bir organımızla daha devam ediyoruz. Halbuki apandisin de vücudumuzda epey önemli görevleri mevcut.

Sindirim işlemimizin bir kısmını gerçekleştiren ve bağırsaklarımızda yaşayan o yararlı bakterilerin tamamı apandiste üretilirler. Peki bu organ sık sık patlama vakası yaşatıyorsa, alındığında da insanın normal hayatına devam edebiliyorsa, demek ki bu yararlı bakterilere o kadar da ihtiyacımız yok, değil mi ama? Biz de öyle düşünüyorduk... Halbuki;

Apandisi alınmış bebeklerin, alınmamışlara göre fiziksel ve mental gelişmelerini çok daha yavaş yaşadıkları kanıtlanmış bir gerçek. Bir başka gerçek de; apandisi alınmış insanların zehirlenme gibi vakalarda çok daha yavaş iyileşmeleri, bağışıklık sistemlerinin zayıflıyor olması.

3. Bademcik

Canımızı sıkan rahatsızlıklarla andığımız organlarımızda üç numara: Bademcikler. Genimize bağlı duran bu bezelerin yaş ilerledikçe enfeksiyon kapması ve aldırmak zorunda kalmamızın sebebi, aslında savunma sistemimizdeki göreviyle ilgili...

Bademcikler, nefes aldığımızda vücudumuza giren bakteriler ve virüslerle savaşırlar. Bu cefakar organlarımızın ileride rahatsızlık yaratmasının sebebi de zaten bakteri ve virüslerle bu kadar içli dışlı olmasıdır.

4. Erkeklerde meme ucu

Üç meşhur organ ve o organlarla andığımız rahatsızlıklardan sonra, ortamı David Beckham ile yumuşatıyoruz :)

Ve evet, erkek meme uçlarının hiçbir işlevi mevcut değil. Bebekler anne karnına düştüklerinde, ilk ay Y kromozomu aktif değildir. İlk ay gelişimde yalnızca X kromozomu görev alır, bebekler cinsiyetsiz olarak gelişir. İkinci ay Y kromozomu aktifleşir, erkek bebeklerde gelişim erkek üreme organlarına doğru kayar.

Meme uçları, ilk ayki gelişim sürecinden kalan bir izdir sadece...

5. Dalak

Apandis ve bademcik kadar sık karşılaşmayız dalak problemleriyle. Gel gelelim, yırtılması veya patlaması çok ciddi operasyon gerektirir, kritik bir durumdur. Bütün görevleri henüz tam olarak anlaşılamayan dalağın bilinen görevleri şu şekilde:

Vücudumuzu hastalıklardan koruyan lenfosit ve antikorlar dalakta üretilir. İşlevini yitirmiş, yaşlı kırmızı kan hücreleri dalakta depolanır, parçalanmak üzere karaciğere gönderilir. Son olarak; daha fazla kan dolaşımı gerektiren ağır fiziksel hareketler esnasında, gereken fazla kan dalaktan vücuda pompalanır, bir nevi kan deposu görevi yapar.

6. Sinüsler

Yüzümüzün altında neden hava boşlukları var, değil mi ama!? Halbuki sinüsler, insana kişiliğini kazandıran organlardan biridir!

Suratımıza gelen darbelerde bir hava yastığı görevi gören sinüsler, aynı zamanda aldığımız nefesin ısıtılması ve nemlendirilmesi, böylece vücudumuza girmesine elverişli hale getirilmesi ile görevlidir. Gelelim kişilik kısmına: Sinüsler her insanda farklı tınlayan, bize karakterimizi kazandıran ses tonumuzu belirleyen bir ses tablasıdır!