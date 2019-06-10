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Ne Jon Snow, Ne de Daenerys: İşte ABD’li Profesöre Göre Game of Thrones’un En İyi Lideri

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Game of Thrones serisi sona erdi. Taht mücadelesi sonuçlandı. Bir uzmana göre ise en iyi lider ne Jon, ne de Daenerys oldu.
Ne Jon Snow, Ne de Daenerys: İşte ABD’li Profesöre Göre Game of Thrones’un En İyi Lideri

Liderlik yeteneği, güç ile çok daha farklıdır. Game of Thrones kurgusal bir eser olduğu için kurgusal/gerçeküstü eserlerden yola çıkmak gerekirse Avengers ekibini Hulk ya da Thor yönetmez, Justice League’in beyni Batman’dir, Yüzüklerin Efendisi’nde Aragorn daha taç giymeden çok önce kendisi için “Çok kral adam” deriz.

Game of Thrones’ta da on yıldan uzun süredir bir taht mücadelesine tanık olduk. Seri boyunca insanlara liderlik eden pek çok farklı karakter gördük. Columbia Business School’da İşletme Master programında “Leadership Through Fiction” dersini veren, aynı zamanda “Win or Die: Leadership Secrets from Game of Thrones” kitabının yazarı olan Bruce Cowen, serinin her bölümünü üç defa izlemiş durumda. Politika ve edebiyat okuyan, yazarlık konusunda MFA (Master of fine arts) yapmış olan araştırmacı, liderliği bilimsel temelde ele alıyor.

owen’e göre liderlerin en önemli özelliği duygusal zekalarında yatıyor. Lider, kendisinin ve çevresindeki kişilerin hislerini anlamalı ve karar verirken bu özellikleri yalıtmamalı, aksine kucaklamalı.

Cowen’e göre duygusal zekanın dört farklı bileşeni var. Bunlar şu şekilde sıralanıyor:

Self-awareness (Öz-farkındalık): Bir kişinin kendi hislerini ve hislerinin çevresindeki insanları nasıl etkilediğini anlayabilme yeteneği.

Self-management (Öz yönetim): Kişinin, kaos ile karşı karşıya kaldığı durumda sakin ve davranışlarının kontrolünde kalabilme yeteneği.

Social-awareness (Sosyal farkındalık): Diğerleri ile etkili şekilde iletişim kurabilme ve anlaşmazlıkları diplomatik olarak çözebilme becerisi.

Relationship-management (İlişki yönetimi): Başkalarının en yüksek potansiyellerine ulaşabilmelerine yardım edebilme yeteneği, yapıcı geri bildirim verme ve gerçek empati 

Öte yandan araştırmacıya göre serideki en iyi yönetici ise ne Jon ne de Daenerys. Serideki en iyi lider Sansa Stark. Zorluklarla karşı karşıya gelebilme ve her seferinde sorunlarıyla başa çıkma, onları çözmeyi başarabilme konusunda başarılı olan ve sürekli kendini geliştiren karakter, yine de ailesini korumayı, bir arada tutmayı ve Winterfell’e bir nebze de olsa düzen getirmeyi başarmıştı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Game of Thrones'taki en iyi lider kim? Benim oyum, kendine sürü toplamayı ve osürüyü yabanda büyütmeyi başarabilen Nymeria'dan yana. 

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