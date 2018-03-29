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Ne kadar önemseniyoruz?

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Adem Kavaz yazdı: Ne kadar önemseniyoruz?
Ne kadar önemseniyoruz?

İnsanoğlunun en sevdikleri arasındadır abur cuburlar.
Mutlaka birçoğumuz evde televizyon izlerken yanında bir paket cips ile kola mutlaka bulunduruyordur.
Ya da bir akşam sinemaya gittiğimiz zaman mutlaka yanımıza bir paket patlamış mısır, kola ya da çikolata alıyoruz ne kadar bunun zararlı olduğunu bilsek bile..
Fakat bu konuda öğrendiğim bir yasaklama haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Haber bizim ülkemizle ilgili değil, bunu belirterek devam edeyim rahat bir nefes almanız adına…
TC Sağlık Bakanlığı kaynaklı bir haber. Bu haberde kırmızı listede yer alan içecek ve yiyecek adları yer almakta. Yani reklamına izin verilmeyecek ürün listeleri.
Kırmızı listenin anlamı kalorisi yüksek ve zararlı gıdalar olarak bilinmekte.
Bu vazgeçemediklerimiz arasında yer alan kola ve cips reklamları artık Türkiye kanallarında izleyemeyeceğiz.
27 Mart’ta Türkiye’de yayınlanan resmi gazetede bu karar yayınlanmış durumda ve 15 gün sonra bu uygulama hayata geçirileceği tahmin ediliyor.
Haberden anladığım kadarıyla bu tür reklamlar geçse bile ilgili bakanlık tarafından ekranın alt kısmında izleyiciler tarafından rahatça okunabilecek bir akar bant olacak. Burada düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer veren Türkiye Sağlık Bakanlığı uyarıları da bulunacak.
Türkiye'de Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’nun ve Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın bu hareketi beslenmeye karşı verilen bir mücadele ve obeziteyi önlem için atılan bir adım olsa gerek. Bence takdir edilmeli ve alkışlanmalı.
Ayrıca en erken zamanda da ülkemizde benzer bir uygulamaya geçilmeli diye düşünenlerdenim.
Bence bu uygulama sadece cips ve kola reklamları ile kalınmamalı. Liste genişletilmeli. Çünkü bazı gazetelerde tütün kullanımı ve alkollü içki satışları ile ilgili cezbeden reklamlar var. Bence artık bunu önlemek içinde kollar sıvanmalı.
Gerçi insan hayatının yok denecek kadar önemsenmediği, hemen hemen tüm haklarının ikinci planda tutulduğu bir ülkede yaşıyoruz.
Bir sözü hatırlatarak yazıya devam edelim. Bazı sağlıkçılar “sağlık siyaset ile karıştırmamalı” diyor. Sanırım bu sözü bu noktada hatırlatmakta fayda var.  Çünkü bugüne kadar hiçbir siyasetçi bu verilen sözü yerine getirmedi.  Getirmek istese bile önüne taştan duvarlar örüldü.  Bu durum sadece sağlık alanında değil, birçok alanda da mevcut olduğu aşikardır.
Artan dövize karşı alınamayan önlemler, keyfe göre dağıtılan araziler, bir türlü özel sektör çalışanının alamadığı maaş ve özlük hakları gibi örnekler verilebilir. Hatta çoğaltılabilir de.
Umudum var mı diye sorarsanız belki diye yanıt veririm.
Umarım en kısa sürede şu anki hükümet tarafından verilen sosyal devlet olma hedefinin gerçekleştiği günler bizleri bekler…

 

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