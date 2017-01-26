Ne kadar yaratıcısınız?

ODTÜ Kıbrıs’ta, farklı projelerin tohumlarının atılması, yeni filizlenmiş fikirlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan heyecan verici bir girişimi sizinle paylaşıyoruz.

ODTÜ Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yeni fikirlerini hazırlanan ön kuluçka alanında deneyimleyerek bir ürüne dönüştürebileceği “Düşün-Dene-Dönüştür”, yani D3 girişimi hayata geçiyor!

Üniversitemizin en değerli varlıkları; öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yaratıcı fikirleri, yeni bakış açıları ve yeniliği hevesle kucaklayan yaratıcı zihinleri!

Sosyal bilimler ve mühendislik bilimleri öğrencileri, bir ürüne dönüşebilecek proje fikirleri ile D3 girişimine başvuracak ve uygun bulunan fikirlerini ürüne dönüştürme fırsatını yakalayacaklar. Konu uzmanlarından alacakları eğitimler ve öğretim elemanlarının vereceği mentorluk desteği ile hem ürünlerini hem kendilerini geliştirecekler.

Proje ve ürünlerini başarılı şekilde sunan öğrencilerimize, iş fikirlerini hayata geçirebilmek ve kişisel markalarını oluşturabilmek için gerekli destek de sağlanabilecek.