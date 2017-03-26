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"Ne konuştuğumu merak edenler Akıncı'yla görüşsün"

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"Ne konuştuğumu merak edenler Akıncı'yla görüşsün"
DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesine ilişkin yapılan eleştirilere “Kathimerini” gazetesinde yer alan söyleşisinde yanıt verdi.

Neofitu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yemekte bir araya gelmesine ilişkin eleştirilerin sorulması üzerine, “sadece Akıncı’yla görüşmediğini, kişilerin birbirleri hakkında konuşmalarındansa birbirleriyle konuşmaları gerektiğine inandığı” yanıtını verdi.

Güney Kıbrıs’taki bir grup politikacının Kıbrıslı Türklerle, BM’yle ABD’yle veya İngilizlerle hiçbir diyalog kurmadan bu ülke ve siyasilerinin ne düşündüklerini bildiklerini iddia ettiklerini ve bürolarından toplumu eleştiri bildirileri bombardımanına tuttuklarını belirten Neofitu, sonuç getirici diplomasinin şov amaçlı yapılmayacağını, bazıları için “gölge diplomasi” ihanet anlamına gelse bile kendisi için bunun vatanseverlik olduğunu ifade etti.

“NE KONUŞTUĞUMU MERAK EDEN VARSA GİDİP AKINCI’YLA GÖRÜŞSÜN”

Neofitu, iki sanayi ve ticaret odasının organize ettiği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de bilgisi dahilinde olan bir görüşmenin nasıl gizli olabileceği sorusunu dile getirirken, yaptığı temaslar konusunda herhangi bir partiye bilgi vermek zorunda olmadığını ve Akıncı’dan bu akşam için bir davet alsa yine kimseye söylemeden gideceğini vurguladı.

Neofitu, Akıncı’nın kendisine ne söylediğini gerçekten bilmek isteyenlerin Akıncı’yla görüşmeye çalışmaları ve söyleyeceklerini ilk ağızdan dinlemeleri tavsiyesinde de bulundu.

Rum meclisinin plebisit kararı ve partisinin tutumunun sorulması üzerine ise Neofitu, bir bakanın tarihi olaylara ilişkin okullara ne zaman genelge göndereceğini söylemenin Rum meclisinin işi olmadığına inandıklarını belirtirken, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle bir sorunu olup olmadığı şeklindeki bir soruya ise; “Kim geldi de sorunumuz olmadı ki. Kıbrıs sorununu BM çatısı altında çözmek istiyorsak, o zaman bir özel danışman da olacak. Neden arabulucuya saldırıyoruz ki?” yanıtını verdi.

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