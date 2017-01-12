3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rauf Denktaş’ın, bir mücahit, diplomat, dava avukatı, devlet adamı olarak varoluş ve özgürlük mücadelesine damgasını vurarak tarihteki şanlı yerini aldığını söyledi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rauf Denktaş’ın, bir mücahit, diplomat, dava avukatı, devlet adamı olarak varoluş ve özgürlük mücadelesine damgasını vurarak tarihteki şanlı yerini aldığını belirterek, “Destansı hayat hikayesi özgürlük için mücadele edenler için örnek teşkil edecek niteliktedir. Ne mutlu Kıbrıs Türkü’ne ki Denktaş gibi bir kişiyi yetiştirmiş, yok olma noktasından Devlet sahibi bir Halk noktasına gelmiştir” dedi.

3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Ölümünün 5. Yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesini, Denktaş’ın mücadelesini, yaptıklarını çok iyi bilmeli, anlamalı ve anlatmalıyız” diyerek Denktaş’ın Kıbrıs sevdalısı ve vatansever olduğunu vurguladı.

Denktaş’ın yaşadığı çağı doğru okumuş, çağın ulus devletler çağı olduğunu iyi kavramış, kendini iyi yetiştirmiş bir Atatürk milliyetçisi olduğunu ifade eden Eroğlu, Denktaş’ın dilinden Atatürkçülük’le ilgili övücü cümlelerin hiç düşmediğini anımsattı.

Eroğlu, Denktaş’ın, halkın egemenliğin asıl sahibi olduğunun bilinci ile her zaman için kapısını halka açık tuttuğunu, gerektiğinde halkını devreye koymasını çok iyi bildiğini belirterek, “ Kıbrıs Türkünün bağımsızlık davası, O’nun var oluş sebebi, adeta yaşamının ta kendisi idi. Kıbrıs Türk Halkı’nın 1950’li yıllardan 2005 yılına kadar uzanan yaklaşık 55 yıllık tarihinin her önemli noktasında Kurucu Cumhurbaşkanımızın yaşamsal kararları ve katkıları vardır” dedi.

Denktaş’ın, gayesine ulaşmış muzaffer bir dava adamı olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Bir zamanlar hayalini kurduğu Devlet kurma olayı verilen mücadele sayesinde gerçekleşmiştir ve o Devlet yaşıyor. Egemenliğe, Devlet’e, Anavatan Türkiye’ye dört elle sarılmamızın altını ısrarla çizerdi” dedi.

Denktaş’ın mücadelesinin ve sözlerinin hep ışık olması gerektiğine işaret eden Eroğlu, özellikle Kıbrıs konusunda bugün yaşananların, Rumların tutumu göz önünde bulundurulduğunda onun haklılığının bir kez daha net bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Eroğlu mesajına şöyle devam etti;

“Hep vurguluyorum; Sayın Denktaş bize sık sık şunu vurguluyordu; ‘Devlete, egemenliğe, halka, sahip çıkınız’; Evet, ben de bunu sık sık tekrarlıyorum çünkü Kıbrıs Türkü hak ve hukukunu korumak istiyorsa öncelikle Devleti’ne sahip çıkmalı, onun ne anlama geldiğini bilmeli, anlamalı, gençlerimize anlatmalıdır.

Ölümünün beşinci yılında bir kez daha Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Denktaş’ın hürriyet mücadelemizdeki yerini ve öğütlerini asla unutmayacağız, söylediklerini, yaptıklarını asla unutmayacağız.”