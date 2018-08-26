Ne olacak Antik limanın hali?

KKTC’nin incisi olarak nitelendirilen Girne’nin, gerek görünüş gerekse trafik itibarı ile artık inci olmaktan çıktığı öne sürülüyor.

KKTC’nin incisi olarak nitelendirilen Girne’nin, gerek görünüş gerekse trafik itibarı ile artık inci olmaktan çıktığı öne sürülüyor. Özellikle Turistlerin en çok ilgisini çeken Girne Antik Limanı sürekli olarak eleştirilerin odağı oluyor.

Yönetiminin hangi kuruma ait olduğu konusundaki belirsizlik hala devam ederken, liman içerisindeki görüntüler büyük tepki topluyor. Liman içerisindeki çöpler, bir turizm kenti olan Girne’ye yakıştırılmıyor.

Turizm Fuarlarında, Girne ile ilgili dağıtılan broşür ve resimlerde Girne Antik Limanının eski ve temiz görüntüleri yansıtılırken, Ada’ya gelen turistlerin, Limanın görüntüsü karşısında şok olduğu dile getiriliyor.

Sosyal Medyada, Girne ile ilgili bir paylaşımda bugün, Hasan Kemal abimiz, Girne Limanından bir resim karesi paylaşmış. Gidilen Fuarlarda,dağıtılanbroşürlerde Girne Limanı resimleri de mi bu şekilde? Gelen bu Turistler buraları gezerken ne düşünür?Onların çektiği resimler kim bilir dünyanınnerelerindebu Limanın bu şekilde tanıtımını yapıyor deniyor.

Ayrıca hükümetin limanı yönetme talebinde bulunan kurumlarına da atıfta bulunularak biz yöneteceğiz diyorsunuz tamam da bu şekilde mi yöneteceksiniz? Kimse sorumluluk almaz ise özelleştirin ifadesinde bulunuluyor.