“NE TEK BİR SÖZ, NE TEK BİR KURUŞ”!!!

27 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

BÜTÇEDE SINIR KAPISI YOK!!

Mağusa İnisiyatifi aktivisti ve eski milletvekili Okan Dağlı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Akıncı ve koalisyon hükümetini toplumlararası işbirliği ve yakınlaşma çalışmalarının görmezden gelinmesi konusunda ciddi şekilde eleştirdi. Dağlı paylaşımında, dün başlayan bütçe görüşmelerinde koalisyon hükümetinin birçok konuda bütçe hazırlığı yapmasına rağmen, adadaki toplumlararası işbirliği ve yakınlaşmanın artırılması için büyük öneme sahip Derinya ve Aplıç kapılarının açılması için gerekli altyapı çalışmalarına bütçede yer verilmemesine tepki gösterdi.

DAĞLI’DAN AKINCI’YA: “RAHATSIZ OLMUYOR MUSUNUZ?”

“Sınır kapılarının açılmasına yönelik ayrılan tek bir kuruş ya da sözcük yok mu?” sorusuyla tepkisi dile getiren Dağlı, bu günlerde gündeme gelmeyen tek konunun toplumlararası işbirliği ve yakınlaşma çalışmaları olduğu tespitinde bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “Sayın Akıncı verdiği sözlerin yerine getirilmemesinden hiç mi rahatsız olmuyor?” sorusunu yönelten Dağlı, toplumlararası işbirliği ve yakınlaşma konularında yaşanan akıl tutulmasına dikkat çekti.