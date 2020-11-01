Ne virüs dinliyor ne deprem! Şeyma'nın Cadılar Bayramı paylaşımına tepki
Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı yurt dışında tatiline devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şevval Şahin'e destek amaçlı yayınladığı mesajla baltayı taşa vuran Şeyma, bu kez de koronavirüs ve deprem acısı dinlemeden Cadılar Bayramı kutlamalarına katıldı.
Şeyma Subaşı tatil ve kutlamalarına devam ediyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu zor günlerde Subaşı, Cadılar Bayramı'nı kutlarken paylaşım üstüne paylaşım yaptı. Ülke, İzmir'den gelen ölüm haberlerine ağlarken Subaşı'nın paylaşımları tepki çekti.
01 Kasım 2020 Pazar 19:23
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