Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı yurt dışında tatiline devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şevval Şahin'e destek amaçlı yayınladığı mesajla baltayı taşa vuran Şeyma, bu kez de koronavirüs ve deprem acısı dinlemeden Cadılar Bayramı kutlamalarına katıldı.