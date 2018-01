Kıbrıs’a ilk geldiğim yıllarda yaklaşık 30-35 yıl önce,Mağusa- Lefkoşa arası eski bir yol kullanılıyordu.

Meserya’dan geçerken yol bitmek bilmiyordu zira gözünüzün alabildiğince kuraklıktan ekilemeyen tarlalar ve bom boş bir arazi vardı.

Oradan her geçişimde bomboş alanı süsleyen yol kenarındaki 3 tek ağaç beni mutlu ederdi.

Sonra yol genişletildi ve yeni yol yapıldı.

Benim mutluluk duyduğum o üç ağaç, birilerinin gözüne batmış olmalı ki yol yapımı nedeni ile kesmilmiş.

Bu olay beni öylesine etkiledi ki hala daha düşündükçe aynı üzüntüyü yaşıyorum.

Koskoca Meserya’da yol, illaki o 3 ağacın olduğu yerden geçmek zorundaydı sanki.

Hadi diyelim geçti, ağaçlar kesilmeden geçemez miydi?

Dünyanın bir çok yerinde bırakın yolları binaların içerisinde kesilmeden bırakılan ağaçlar var.

Ama tabi bunu düşünebilmek için gerçekten kalplerin sevgi ve akılların da mantıkla dolu olması lazım.

Bırakın ağaç ya da doğa sevgisini, bu zihniyetteki insanların kalbinde insan sevgisi de yoktur.

Yoksa kuraklığın olduğu ve ağaçların az olduğu, olanların da yangınlara kurban edildiği bir ülkede yol illa ki var olan 3 ağaç kesilerek mi yapılır?

Ne hikmetse Meserya’da her ne yapılacaksa illa ki tek tük ağacın olduğu bölgeye yapılıyor.

Sanki Meserya balta girmemiş ormanlarla dolu da yapılacak işlere alan yok!

Şimdi de Akdoğan Belediye Başkanı, Akdoğandaki ağaçlık bir alandaki 40 yıllık 40 ağacı kestirmiş.

Neymiş efendim bu ağaçların yerine çocuk parkı yapacakmış.

Kalan ağaçların olduğu yere de cami!!!

Sanki yer yok ya da çocuklar için koyulacak plastik oyuncaklar çocuklar için kesilen bu ağaçlardan daha faydalı !!

Sanki her yer ,ağaçlar kesilerek beton yığınına dönüştüğü zaman, çocuklar daha mutlu ve daha sağlıklı olacak?

Hani böyle bir düşüncesizliği gözünü para hırsı bürümüş ,bir müteahhit yapsa onaylamasanız da amacını anlarsınız ama yapan bir Belediye Başkanı.!!

Hem de bu durumu sosyal medya üzerinden “ Bir şeyleri yapmak için bir şeyleri yıkmak gerek” diye duyuracak kadar pişkin tavır sergileyebilen bir Belediye Başkanı.

Yani yapılacak olan ile yıkılacak olanın değerinin önemi yok.

Dostlar alış verişte görsün.

Belediye çocuklara oyun parkı yaptı mı ,yaptı.

Olay bu kadar sığ ve basit işte!

Bütün dünyada oyun parkları yerine yeşil alan projelerinin geliştirilmeye çalışıldığı bir dünyada biz var olan yeşil alanı nasıl yok ederiz derdindeyiz.

Ağaçların yerinde kalması oy getirir mi?

Ya da ağaçlar seçim malzemesi olarak kullanılır mı?

Kullanılmaz.

O yüzden kesin gitsin. Nasılsa ağaçlar iki gün sonra unutulur ama parka belki de başkanın adı verilir kim bilir?

Yoksa doğanın ekolojik dengesi bozuluyormuş, ülke kuraklıktan yanıp kavruluyormuş, her yerin beton yığını haline gelişinden ve yeşil alan kalmayışından dolayı hem fiziksel hem psikolojik dengemiz bozuluyormuş, hayvanlar aç kalıp barınak bulamıyormuş, börtü böceğin yok oluşundan dolayı sağlıklı sebze meyve bulamıyormuşuz, kimin umurunda.

Zaten bunların bir önemi var mı?

Mühim olan koltuk kurtulsun.

Mühim olan yapılacak caminin içi boş kalsa da minaresi Türkiye’den gözüksün.

Zira eskinin “Hamili yakınımdır” kartvizitlerinin yerini cami minareleri almadı mı?

Acaba caminin büyüklüğü, kesilen ağacın günahını örtebilecek mi?

Kaldı ki sosyal medyadaki paylaşıma gösterilen tepkilerden, halkın tam tersini istediği anlaşılıyor.

Öyleyse başkan kime sunacak bu hizmetleri?

Tepkiler demişken aklıma geldi, Belediye Başkanı ağaçların kesilmesi konusunda gösterilen yoğun tepkilere “ama biz başka bölgelere fidanlar dikiyoruz” diye yanıt vermiş.

Tamam yeni fidanlar diktiği ya da en azından böyle bir düşüncesi olduğu için (!) başkanı kutluyorum ama ne yani yeni çocuklar doğdukça yaşlıları keselim mi?

Nedir bu AKP’nin Gezi döneminden kalma kopya cevap??

Var oluşu uzaklarda aramayın Sn. Başkan.

İnsanıyla, doğasıyla ,hak ve hürriyeti ile var oluş kendi toprağınızda!!!!

Halktan önce toprak sorar size bunların hesabını.

Unutmayın!!!!