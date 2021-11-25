Ne yapmalı değil; ne yapmamalı: Size kas yaptırmayan davranışlar...

Egzersiz yapmak, kas geliştirme sürecinde tabii ki de önemli fakat dikkat edilmesi gereken başka ayrıntılar da var. İşte kas yapmak için dikkat edilmesi gereken kritik detaylar.

Spor yapmak kas geliştirme sürecinin olmazsa olmazlarından. Fakat spor yaptığınız halde kaslarınız gelişmeyebilir.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

Bahsedilen tüm hatalar kaslarınızın gelişmesini doğrudan olumsuz olarak etkileyen davranışlar ve önerilerimizle bu sorunlar ortadan kalkabilir.

YETERSİZ DİNLENME

Vücudumuzu spor yaparken yoruyorsak, uyuyarak da dinlendirmemiz gerekir. Çünkü çoğu kişinin bilmediği gibi; kaslarımız dinlenirken büyür ve gelişir.

Kas geliştirmemize yarayan en önemli hormonlar da biz uyurken aktive olur. Eğer yetersiz dinlenirseniz bu hormonlardan faydalanamazsınız.

Bu da sizin kas geliştirme sürecinizde önem vermediğiniz, ama kritik olan noktalardan biri.

AZ YEMEK YEMEK

Eğer spor yapıp kaslarınızı geliştirmek istiyorsanız vücudunuzu da beslemeniz gerekecek. Çünkü yetersiz beslenen kaslarımız büyümenin aksine küçülecek ve eriyecektir.

Bunun en temel sebeplerinden biri az yemek yemek.

Az yemek yiyerek kas geliştirmeye çalışmak benzini olmayan bir arabayla uzun yola çıkmaya benzer.

Tıpkı bir makine gibi çalışan vücudumuza yeterli yakıt sağlamazsak yaptığımız egzersizlerden de yeterli verim alamayız.

NE YENMESİ GEREKTİĞİNİ BİLMEMEK

Yetersiz yememek için çok fazla yemek yiyen ya da hangi besin öğesinden ne kadar yenmesi gerektiğini bilmeyenler için de önerilerimiz olacak.

Hem zararlı kalorisi, hem de düşük orandaki besleyiciliğiyle hazır ürünler tüketen kişiler kas geliştirme konusunda biraz zorluk yaşayabilir.

Çünkü sürekli pizza, hamburger gibi hazır gıdalar yemek hem vücut için fazla yağlı bir öğün olduğundan hormonal sisteminizi bozacak hem de size sağlıksız kilo aldıracak.

Yeterli miktarda karbonhidrat, protein, yağ alarak ve bunu beslenme planınıza yeşil sebzeleri de dahil ederek dengeli bir öğün yapabilirsiniz.

ALKOL/SİGARA

Alkolün ve sigaranın tabii ki de vücudumuz için sayısız zararı var. Sağlıklı bir vücuda giden yolda en zarar verici maddelerden olan alkol ve sigara organlarımıza, sinir ve kas sistemimize, cildimize, kemiklerimize birçok zararı var.

İstediğiniz kaslı fiziği oluşturmanız için yapmamanız gereken en önemli madde alkol ve sigara kullanmak.

Eğer düzgün bir şekilde beslenseniz bile, içeceğiniz alkol ve sigara sizin öğünlerinizden aldığınız besin öğelerinin vücudunuz tarafından kullanım kalitesini düşürür.

Kısacası protein, karbonhidrat ve yağlardan vücudunuz tam olarak faydalanamayacak. Bu da kas yapmanızı büyük ölçüde engelleyen bir durum yaratacak.

SADECE PROTEİN YEMEK

Spor yapıyor olmanız protein ağırlıklı beslenmenizi gerektirebilir. Fakat burada unutulmaması gereken nokta, sadece protein ağırlıklı gıdalar tüketmeye odaklanmanın yanlış olduğu.

Proteinler vücudumuzdaki kasların gelişmesi için temel besin öğelerinden biridir. Fakat yediğiniz gıdalardan gelen proteinlerin gerekli yerlere taşınabilmesi için hücrelerimizin enerjiye ihtiyacı var.

Hücrelerimiz bu enerjiyi karbonhidratlardan alır.

Yani tükettiğiniz proteinlerin yanında bir miktar da karbonhidrat (Pirinç, Bulgur, Patates, Ekmek, Yulaf, makarna) da yemeniz gerekiyor.

Böylelikle vücudumuzun ana enerji kaynağı karbonhidratlardan gelen enerjiyle, hücrelerimiz proteinleri ihtiyaç duyduğu yere taşıyabilecek.