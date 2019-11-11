“Ne zaman güvende okula gidebileceğimiz bir otobüsümüz olacak?”

Okula gittikleri otobüslerin sürekli arızalandığını belirten öğrenciler, devletin ve otobüs soförlerinin tutumundan da şikayetçi oldu.

Öğrenciler şikayetlerini dile getirdiği sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

7 yılda 0 degişim! Gene bozulan okul otobüsleri, saygısız şoförler, ve bu durumlara hiç denetleme yapmayan bir devlet!

Bugun yine sabah 6:40da büyük okul otobüsümüz bozuldu ve bize itimattan minibüs yollandı (minibüse sığacağımız düşüncesiyle...) 3 kişi ayakta kaldı. Ayakta Lefkoşaya gidilmesinin tehlikeli ve yasak olduğunu şoförümüze söyledik. Bize herzamanki gibi halledeceklerini söylediler...Hep birlikte otobüsten indik, İtimat’ı aradık ve bize yeni sığabileceğimiz bir otobüs yollanmasını istedik. Şoför bize bağırıp çağırdıktan sonra 5 kişiyi durağa gelen halk otobüsüne bindirmeye ikna etti ve diğer arkadaşlarla yoluna devam etti. Biz birşeyleri değiştirmeye çalışan ve hakkımızı arayan 8 kişi olarak, hala daha durakta bize okul otobüsü yollanmasını bekliyoruz. Saat 8:05 ilk dersimiz başlayalı 10 dakika oldu ve daha buradayız...

NE ZAMAN GÜVENDE OKULA GİDEBİLECEĞİMİZ BİR OTOBÜSÜMÜZ OLACAK?

Bize yardım etmeye çalışan kişilere teşekkür ederim.

Bugun akşam saat 6da itimatta toplantı olacaktır tüm aileleri ve öğrencileri bekleriz.