Mersin'in Silifke ilçesi, obrukları ve doğa harikası yapıları ile dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan ve karstik oluşumuyla dikkat çeken 70 metre derinliğinde, 100 metre genişliğindeki Aşağı Dünya Akhayat Obruğu, çevresinde ve içinde barındırdığı yapılarla da hayran bırakıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Cennet ve Cehennem obruklarından sonra Aşağı Dünya Akhayat Obruğu da ilçede gezip görülmesi gereken yer arasında gösteriliyor.