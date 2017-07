Münür Rahvancıoğlu

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri

Son zamanlarda pek sık karşılaşır olduk bu soruyla...

“Ne zaman parti kuracaksınız?”

Mesela çıkıp mevcut partilerden birisini eleştirdiğimiz zaman: “Eh o halde siz de kendi partinizi kurun” deniliyor... Daha bir partimizin bile olmadığı hatırlatılıyor bize kısacası ve haddimiz bildiriliyor!

Son zamanlarda pek sık karşılaşır olduk bu soruyla...

Mevcut partileren başka birisini eleştirdiğimizde duyuyoruz, şöyle diyorlar: “Onlar mı? Onlar kendi partilerini kuracak bu yüzden saldırıyorlar!” Böylece artniyetli olduğumuzu iddia ederek, eleştiriyi kendilerince boşa çıkarıyorlar...

Son zamanlarda pek sık karşılaşır olduk bu soruyla...

Dostlarla konuştuğumuzda, bir tavrı netleştirdiğimizde, “Ama alternatifsiz durumdayız, hadi bir parti kurun siz de artık” deniliyor... Bizden daha ciddi işler beklendiği ifade ediliyor...

Son zamanlarda pek sık karşılaşır olduk bu soruyla...

“Ne zaman parti kuracaksınız?”

***

Ben de sormuştum bu soruyu geçmiş bir tarihte...

“Biz ne zaman parti kuracağız” demiştim, şimdi kaybettiğimiz bir büyüğüme...

“Biz parti kurduğumuz zaman devrim olacak” demişti bana...

Nasıl olmuştu da yetinmiştim bu cevapla, şimdi şaşıyorum kendime...

Hiç olur mu öyle şey...

“Parti kurduğumuzda devrim olacaksa, ne bekliyoruz hemen kuralım...

Yok devrim olacağında parti kuracaksak, hiç boşuna uğraşmayalım...”

Demek geçmemiş miydi acaba içimden?

Bilmem... Sadece o soru ve bu cevap var aklımda...

Şimdi düşündüğümde, gerçekten çok saçma!

***

Ne zaman parti kuracağız biz?

Bazıları için bu sorunun yanıtı çok kolay...

İlgili yasa maddesinde gerekli imza sayısını bulduğun zaman kurarsın partiyi...

Sonra da başlarsın her gün bir bazen iki bildiri yayınlamaya...

Mümkünse haftalık bir gazete çıkarmaya...

“Halk bizi anlamıyor” diye yakınıp, çok radikal olduğunu düşünerek kendini avutmaya...

Arada bir de “dayanışma yemeği” diyerek çalıp oynamaya...

Parti misin o zaman?

Partisin elbet...

İnanmayanlar gitsin kktc İçişleri Bakanlığı’nın kayıtlarına baksın!

Onaylı, mühürlü, imzalı, tescilli evrakları kontrol etsin...

Kendi gözüyle görsün...

Bir zamanlar böyle partilerle dalga da geçerdik kendi aramızda...

“Biz de bir parti kuruyoruz, Yeni Yıl Partisi yok yok Doğumgünü Partisi” der, gülerdik...

Ama artık işin şakası kalmadı...

Son zamanlarda pek sık karşılaşır olduk bu soruyla...

“Ne zaman parti kuracaksınız?”

***

Biz ne zaman parti kuracağız?

Bu soruyu bizi aklınca sıkıştırmak için soranlara yanıtımız belli...

Devrimcilerin derdi, sizi mi gerdi?

“Biz ne zaman parti kuracağız?” sorusunu samimiyetle soran dostlara ise yanıtımız net:

Açıkçası dostlar, bunun planlanmış bir günü ve saati yok...

Biz partiyi her gün kuruyoruz. Her gün, her saat ve her dakika partiyi kurmakla meşgul oluyoruz...

Halen kurulmakta kısacası parti...

Parti, tüzüğü yazılıp ilgili makama sunulunca kurulmuş olmaz.

Binası kiralanıp tabelası asılınca da kurulmuş olmaz...

İlk bildirisi yayınlanıp, gazetelerde özet bir haber olduğunda da kurulmuş olmaz parti...

Kitlelerle somut ve kalıcı bağlar kurulduğunun yaşayan kanıtıdır o...

Yoksulların evlerinde, inşaat köşelerinde, benzincilerde, restorantlarda, devlet dairelerinde, okullarda ve sokaklardadır partinin binası...

Her üyesi kendi bedeninde taşır onun tabelasını...

Ve yaymak içi partinin sözünü, gerek yoktur kağıda...

Çünkü o söz, yayılır dilden dile halkın ağzında...

***

İkinci Paylaşım Savaşı sırasında toplama kamplarında yıllarını geçiren devrimciler, paranın olmadığı koşullarda sigara ile ödüyorlardı parti aidatlarını...

Ve partizan savaşı koşullarında parti ile ilişkisi kopan yoksullar, yastık altlarında biriktiriyorlardı partiye olan borçlarını...

Parti, zenginleştikten sonra vicdanını rahatlatmak isteyen 2-3 eski tüfeğin ödediği aidatlarla da kurulmaz kısaca...

Aidatını almaya gelmek yerine, parti binasında basın bildirisi yazmakla meşgul olan bürokratı azarlayan yaşlı dayılar/halalardır partinin gerçek militanı...

***

Son zamanlarda pek sık karşılaşır olduk bu soruyla...

“Ne zaman parti kuracaksınız?”

Biz her gün kuruyoruz partiyi...

Eylemlerde, tartışmalarda, kitlelerle kurduğumuz somut bağlarda...

Her gün yeni bir tuğlasını örüyoruz...

Partiye yürüyoruz...