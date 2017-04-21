"Ne zamandan beridir; düşmanınıza benzediniz?"

Bağımsızlık Yolu ile Workers Democracy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla Sırbistan’dan Kıbrıs’a gelen kafilenin Rum yönetimi tarafından sınır dışı edilmesini Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı önünde protesto etti.

Bağımsızlık Yolu ve Workers Democracy bugün saat 13:30’da, "Çocuk Bayramı" nedeniyle Kıbrıs'a gelen Sırbistan kafilesinin Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca sınır dışı edilmesini protesto etmek amacıyla Kıbrıs Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı önünde ortak basın açıklaması yaptı. Ortak basın açıklamasının Türkçesi Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Cemre İpçiler, Yunancası ise Workers Democracy Sorumlusu Kyriacos Kyri tarafından okundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Larnaka havalimanından Kıbrıs'a gelen Sırp çocukların, ülkelerine geri gönderildikleri haberini herkes gibi biz de üzülerek öğrendik. Öğrendik ki, geri gönderilme gerekçeleri; kuzeyde düzenlenen bir etkinliğe katılacak olmalarıymış… Ayrıca öğrendik ki, Kıbrıs Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, Sırp çocukların kuzeydeki bu etkinliğe katılmasının BM kararlarını ihlal edeceğini ve çocukların bu yüzden geri gittiğini söylüyormuş…

Bu konuda başka şeyler de öğrendik; mesela TC’nin kuzeydeki alt yönetimi de kendini çok mağdur görüyormuş. Kimseyle resmi ilişkisi olmayan dış işleri bakanlığı, durumu fırsata çevirip açıklama yapmış ve “bu konu görüşmelere zarar verir” demiş…

Her iki taraftaki bürokratların, milliyetçi çekişmelerine dair bir çok şey öğrendik kısacası; ama hamasi söylemlerinin arasında çocukların yaşadıklarından bahsedeni ne gördük, ne de duyduk…

Her iki yanda, kendi halklarından kopuk, barış iradesinden uzak, birbirinin benzeri bürokratlar rekabet ederken; sadece çocuklar ağladı. Tertemiz çocukların birbirlerini tanımak, ziyaret etmek, ağırlamak heyecanları bürokratların el birliği ile hayal kırıklığına dönüştürüldü.

Gencecik kalplerin, başka bir coğrafyayı ziyaret etmek, yepyeni arkadaşlar edinmek hevesleri, kapkara bir hüzne dönüşürken; sizin devletleriniz nedir ki? Bir uçağın içinde hayal kırıklığı ile asılmış bir çocuk yüzünün yanında, bakanlıklarınız, demeçleriniz, bürokrasiniz nedir ki? Günlerce yeni bir arkadaş tanımak heyecanı ile çarpan bir kalbin, arkadaşının gelemeyeceğini çünkü geri gönderildiğini öğrenmesi ile yaşadığı kırgınlığın yanında nedir sizin diplomasiniz?

Bizler yarım adamızın her iki yanında kendine devlet deyen bürokrasilerin değil; ama hem ülkesine geri gönderilen hem de burada hayalleri örselenen çocukların yanındayız. Sizlerin devletleriniz o çocukların tek bir tanesinden bile daha kıymetli değil...

Bağımsız, birleşik, halkları kardeş ve barış içinde bir Kıbrıs özlemi ile size şunu soruyoruz:

Siz ne zamandan beridir, küçücük çocukların seyehat edip tanışmasını devletinize tehdit olarak görmeye başladınız?

Ne zamandan beridir; gülen, dans eden, eğlenen ve kaynaşan çocuklar egemenliğinizi tehdit ediyor?

Ne zamandan beridir; düşmanınıza benzediniz?

Siz hiç mi çocuk olmadınız?

Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının Sırbistan ekibini geri gönderme kararını protesto ediyor, kuzeydeki makamların ise çocukların kalp kırıklıklarını milliyetçilik fırsatına çevirme çabasını reddediyoruz…

Hatırlarıyoruz ki; dünya çocukları birbirlerini tanıyıp dostluklar kurdukça, dünya daha yaşanılası bir yer olacak…

Biz başka bir dünya, başka bir Kıbrıs istiyoruz…