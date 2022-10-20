Neandertal baba ve kızı: Rusya'da bilinen ilk Neandertal ailesine dair izler bulundu

Rusya'da bir mağaradaki fosilleri inceleyen bilim insanları bilinen ilk Neandertal ailesine dair izler buldu. Ailenin bir baba, 10'lu yaşlarında kızı ve yakın kuzenlerinden oluştuğu keşfedildi.

Mağarada yer alan 11 kişilik Neandertal grubunun bir parçası olan aile üyelerinin birlikte, büyük olasılıkla açlıktan öldüğü tahmin edildi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırma, 25 yıldır Neandertallerin sırrını aydınlatmaya çalışan İsveçli genetik bilimci Svante Pääbo'nun da bulunduğu bir araştırma ekibi tarafından yürütüldü. Pääbo bu alandaki çalışmaları sayesinde bu ayın başlarında Nobel Ödülü kazanmıştı.

Araştırmanın bulguları, Homo Sapiens olarak bilinen günümüz insanının on binlerce yıl önce Avrasya'da yaşayan ve soyu tükenen akrabaları Neandertallere ilişkin bilgiler verdi.

Almanya'nın Leipzig kentindeki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nün Direktörü Pääbo araştırmaya ilişkin, "Kemik parçalarından ya da mağaranın tabakasındaki DNA örneklerinden veya artık rutinleşmiş diğer çalışmalardan yola çıkarak bir baba ile kızını tespit edeceğimizi düşünemezdim." şeklinde konuştu.

Yeni keşif Sibirya'daki Chagyrskaya isimli bir mağaradan geldi. Mağarayı 2007 yılında kazmaya başlayan Rus Bilimler Akademisi'nden paleoantropologlar Neandertallere ait kemik ve diş örnekleri ortaya çıkarmıştı. Mağarada ayrıca bizon kemikleriyle birlikte 90 bine yakın taş alet bulunmuştu.

Dr. Pääbo ve ekip arkadaşları ise Chagyrskaya'dan Neandertal bir kadının parmak kemiklerinden toplanan genom haritasını içeren ilk DNA bulgularını 2020 yılında yayınladı.

Ekip aynı mağaradaki diğer Neanderthal fosillerini incelemeye devam etti. Burada 6'sı yetişkin ve 5'i çocuk 11 Neandertal'e ilişkin DNA örneği tespit edildi. Bu fosiller taş araç gereçler ve bizon kemikleriyle aynı katmanda kalmıştı.

Araştırmacılara göre mağara Neandertaller için bizon avlamak üzere mevsimlik bir ev olarak kullanılmış olabilir.

Araştırmacılar 11 Neandertalin de aynı zamanda yaşamış olabileceğini çünkü bir çoğunun yakın akraba olduğunu düşünüyor.