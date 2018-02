Near East Bank’da Müşteri Odaklı Büyüme Stratejisi

Etkin ve güçlü bankacılık hizmetlerini 15 şube ile ülke geneline yayan Near East Bank 2018

yılında “müşteri memnuniyetine” odaklanan bir büyüme stratejisi izleyecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Seminer Salonunda banka üst yönetimi, şube ve birim müdürlerinin

katılımıyla 2018 yılının ilk hedef ve performans eğitimi toplantısını geçtiğimiz hafta sonunda

yapan Near East Bank toplantısında müşterilerin finansal ihtiyaçlarına pratik, etkin ve çağdaş

çözümler üretmeyi sürdürme; bu bağlamda yenilikçi ürünler, hizmet kalitesi ve finansman

desteğini artırmaya, yaşam kalitesini artırmaya, konut edinmeyi kolaylaştırmaya, yeni iş

alanları kurulmasına kredi desteği sağlamaya yönelik fikirler ortaya kondu.

Toplantıda ülke finans sektörünün güçlü markası konumundaki Near East Banka’sının 2018

yılında da yarattığı değer zinciri içerisindeki paydaşlarla şeffaflık ve hesap verebilirlik temelli ilişkiler

geliştirmesi üzerinde duruldu. NEB eğitim toplantısında ayrıca; en önemli paydaş grupları arasında

konumlandırdığı müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak geliştirdiği “müşteriler ile

birlikte büyüme yaklaşımı” kapsamında hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını yıl boyunca

başarıyla sürdüreceği bilgisi de paylaşıldı. Lha