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Near East Bank’dan piyasalara yeni yıl için kredi desteği

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Near East Bank’dan piyasalara yeni yıl için kredi desteği
İstikrar ve güven içinde büyüme vizyonunu sürdüren Near East Bank, halkın yeni yıla daha huzurlu girmesini sağlayacak Yeni Yıl Kampanya Kredisi başlattı.

‘Yerel Sanatı ve Sanatçıyı Desteklemek’ adına ülkemizin sevilen sanatçılarından Ahmet Evan’a reklam yüzü olarak yer veren  Near East Bank’ın yeni yıl kampanya kredi paketinde 36 aya kadar vade seçeneği yanında oldukça avantajlı ödeme seçenekleri ve aylık 1.25 den başlayan taksit kolaylığı yer alıyor.

Teknoloji Bankacılığına özel önem vermeyi sürdüren Near East Bank, yeni yıl kredi paketine internet ortamında www.neareastbank.com – www.facebook.com/neareastbank facebook adresinden ön başvuru yapılabiliyor.

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