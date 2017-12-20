Near East Bank’dan piyasalara yeni yıl için kredi desteği

‘Yerel Sanatı ve Sanatçıyı Desteklemek’ adına ülkemizin sevilen sanatçılarından Ahmet Evan’a reklam yüzü olarak yer veren Near East Bank’ın yeni yıl kampanya kredi paketinde 36 aya kadar vade seçeneği yanında oldukça avantajlı ödeme seçenekleri ve aylık 1.25 den başlayan taksit kolaylığı yer alıyor.
Teknoloji Bankacılığına özel önem vermeyi sürdüren Near East Bank, yeni yıl kredi paketine internet ortamında www.neareastbank.com – www.facebook.com/neareastbank facebook adresinden ön başvuru yapılabiliyor.
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