Bankacılık sektörünün öncülerinden olan Near East Bank (NEB) kadrosunu genç ve dinamik ekiple güçlendirmeye devam ediyor.

Bankacılık sektörünün en iyilerini yetiştirme, gelişimi sürekli kılma ve bir yatırım aracı olarak görmeye özel vermeyi sürdüren Near East Bank ailesine yeni katılan personele oryantasyon eğitimi verildi.

NEB İnsan Kaynakları Birimi’nin hazırladığı ‘Karşılama Programı’ ile başlayan eğitim de Üst Yönetim kadrosu tanıtılarak Near East Bank’ın geçmişi, vizyonu, misyonu, değerleri, İnsan Kaynakları süreçleri, Kariyer İmkanları, bankanın organizasyon yapısı ve bölümler hakkında bilgiler verildi.

Oryantasyon programını tamamlayan yeni personelden alınan geri dönüşlerde, bankacılık sektörüne Near East Bank gibi köklü bir bankada adım atmanın mutluluğu içinde olunduğu dile getirilerek, hedeflerin kariyer yolculukları süresince NEB de uzun yıllar hizmet vermek olduğu ifade edildi. Lha