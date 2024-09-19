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Near East Hayat ile öğrencilerin sağlığı güvence altına alındı

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Yakın Doğu Oluşumu’nun kreşten liseye eğitim veren tüm okullarında, okul saatlerinde meydana gelebilecek kazalara karşı öğrencilerin sağlığı, Near East Hayat iş birliği ile limitsiz olarak güvence altına alındı.
Near East Hayat ile öğrencilerin sağlığı güvence altına alındı

Yakın Doğu Oluşumu’nun kreşten liseye eğitim veren tüm okullarında, okul saatlerinde meydana gelebilecek kazalara karşı öğrencilerin sağlığı, Near East Hayat iş birliği ile limitsiz olarak güvence altına alındı.

Yakın Doğu Oluşumu okullarında, öğrencilere ücretsiz olarak verilen Near East Hayat Genç Sağlık Sigortası; eğitim saatleri içinde meydana gelebilecek kazalarda tüm sağlık giderlerini karşılarken okul dışında meydana gelen durumlarda pek çok sağlık ihtiyacında 30 bin liraya kadar teminat sağlanıyor.

Yakın Doğu Oluşumu’nun Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi kampüslerinde, kreşten liseye kadar eğitim veren tüm okullarında eğitim gören öğrencilerin sağlığını güvence altına alan “Near East Hayat Genç Sağlık Sigortası”nın kapsamı ve sunduğu avantajlar yeni eğitim dönemi ile birlikte genişlemeye devam ediyor.

Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji kampüslerinde kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tamamına ücretsiz olarak sunulan Near East Hayat Genç Sağlık Sigortası, yeni eğitim dönemi ile birlikte eğitim saatlerinde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle oluşacak tüm sağlık giderlerini de kapsamına alıyor.

Pek çok sağlık hizmetinde de 30 bin liraya kadar limitli teminat sunan Near East Hayat Genç Sağlık Sigortası’nda velinin isteğine bağlı olarak, bütün teminatları limitsiz olarak yükseltmek de mümkün. Öğrencilere kapsamlı bir sağlık güvencesi sunan Near East Hayat Genç Sağlık Sigortası, trafik kazası sonucu oluşan diş tedavisi, cerrahi müdahale, tıbbi gözlem, ambulans hizmetleri ve ameliyat öncesi ile sonrası tetkikler gibi pek çok sağlık hizmetini kapsıyor.

Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap: “Öğrencilerimizi akademik ve sosyal yönlerden tam donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlarken, velilerimizin de çocuklarının sağlıkları ile ilgili kendilerini güvende hissetmesini istiyoruz.”

Yakın Doğu Oluşumu’nun ilk ve orta eğitimden de sorumlu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’de kreşten listeye kadar her kademede eğitim veren okullarının 30 yıllık köklü eğitim geleneği ile öğrencilerini geleceğe hazırladığını vurguladı.

Near East Hayat Genç Sağlık Sigortası’nı tüm öğrencilerine ücretsiz olarak sunduklarını söyleyen Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Öğrencilerimizi akademik ve sosyal yönlerden tam donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlarken, velilerimizin de çocuklarının sağlıkları ile ilgili kendilerini güvende hissetmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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