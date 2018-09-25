Near East Hayat Sağlık Sigorta Eğitimlerini Sürdürüyor

Müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için çalışanlarına yönelik kapasite geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına önem veren Near East Hayat, sigortacılık konusunda kapsamlı eğitimler ve seminerler vermeye devam ediyor.

Müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için çalışanlarına yönelik kapasite geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına önem veren Near East Hayat, sigortacılık konusunda kapsamlı eğitimler ve seminerler vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salonunda “Birikimli Sigortalar ve Sağlık Sigortaları” konulu bir eğitim verildi. Eğitime Near East Bank, şube müdürleri, müşteri temsilcileri, Özel Expat ve Ticari Bankacılık bölümü, Sigorta ve ADK Operasyonları Birimi ve Pazarlama departmanından yetkililer katıldı.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün’ün sunumu ile gerçekleşen eğitimde, Sağlık Sigortalarının satışına başlanmış olmasından dolayı özellikle Sağlık Sigortası ile ilgili ürünler ve uygulamalar hakkında bilgiler verildi. Eğitim Genel Müdür Şengün’ün katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla tamamlandı.