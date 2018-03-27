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Near East Hayat Tanıtım Eğitimleri Sürüyor

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Near East Hayat ürünlerinin tanıtım amacı ile düzenlenen eğitim Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleşti.
Near East Hayat Tanıtım Eğitimleri Sürüyor

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün önderliğinde gerçekleşen eğitimde Near East Hayat sigorta sistemi ile ilgili değerlendirmelerin yanı sıra, ürünler ve uygulamalar hakkında bilgiler verildi.  Eğitime, Near East Bank şube müdürleri, operasyon görevlileri, müşteri temsilcilerinin yanı sıra sigorta ve ADK birim personelleri katılarak görüş alışverişinde bulunuldu. 

Ülkemiz insanına üstün nitelikli hizmetler ve ürünler sunabilmek amacıyla sürekli gelişim ve iyileştirme çalışmalarına önem vermeye özen gösteren Near East Hayat, sık ve kapsamlı eğitim çalışmaları ile öncelikle ürün satış elemanlarını iyi eğitip müşteri sorularına eksiksiz cevap verecek seviyeye gelmelerini hedefliyor. Yapılan açıklamada, eğitimlerin tamamlanmasıyla Kurumun  müşteri beklentilerini en yüksek düzeyde karşılanabileceğine vurgu yapıldı. Lha

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