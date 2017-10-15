Near East Technology SAP Forum İstanbul’a Katıldı

İstanbul Kongre Merkezi’nde 12 Ekim’de “Digital Business” temasıyla 22.’si gerçekleşen SAP Forum İstanbul etkinliğinde Near East Technology de yer aldı.

Yılın en kapsamlı bilgi teknolojileri etkinliği ile dünyada büyük kurumların kullandığı otomasyon yazılımı olan SAP Forum İstanbul etkinliğine katılan Near East Technology kurulduğu günden bugüne gerek Yakın Doğu Grubu içerisindeki projeler gerekse dışa yönelik projelerle ilgili yaptığı atılımlar kapsamında büyük firmalarla yapmış olduğu iş ortaklıklarına bir yenisini ekleyerek daha da büyük ses getirecek projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Haskasap Ekibiyle Katıldı

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı ve Near East Technology Direktörü Enver Haskasap ekibiyle birlikte katıldığı Sap Forum İstanbul da; SAP yazılımında kullanılan yeni teknolojiler ve bu teknolojilerin hangi alanlarda yarar sağlayacağı konularında bilgi edinildi. Etkinlikte, SAP’nin inovasyon platformu Leonardo, Endüstri 4.0 Dönüşümü, Akıllı Şehirler, Ticaret Ağları, Dijital Yönetim Kurulu gibi bir çok konu üzerinde duruldu. Dünyadan ve Türkiye’den müşteri dönüşüm hikayelerinin yer aldığı özel oturumlar ve yeni interaktif tanıtımlar ile büyük projelerin nasıl yapılabileceği konusunda görüşmeler yapıldı.