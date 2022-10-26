Nebati’den Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta gerçekleştirilen 6’ıncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı’na 6 binden fazla uluslararası delege delege katıldı.

Dün akşam ‘İnsanlığa Yatırım’ temasıyla düzenlenen konferansta söz alan Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, konunun dışına çıkarak Türkiye ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalar yaptı.

Katılımcıların yatırım ve iş birliği alanlarında görüş belirttiği sırada söz alan Yunan Bakan Georgiadis, konunun dışına çıkarak Erdoğan’ın Yunanistan’ın egemenliğini sorgulamakta ısrar ettiği takdirde Yunanistan’ın kendini savunacağını ifade etti.

NEBATİ’DEN TEPKİ

Bugünkü oturumda söz alan Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunan Bakanın zirvedeki atmosfere zıt bir şekilde ikili meseleler üzerinden Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığını belirterek tepki gösterdi.

İkili meselelerin bu platforma getirilmesinin öncelikle ev sahibine, sonra da konferansa katılan tüm katılımcılara saygısızlık olduğunu belirten Bakan Nebati, Yunanistan’ın bu komplekslerinden kendini kurtarması gerektiğini söyledi.