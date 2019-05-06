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Necati Özkan Vakfı “Başarı Ödülleri” yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde veriliyor

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Necati Özkan Vakfı geleneksel “M. Necati Özkan Bilim – Kültür – Sanat Başarı Ödülleri” yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde 21. kez veriliyor.
Necati Özkan Vakfı “Başarı Ödülleri” yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde veriliyor

Vakıf açıklamasına göre bu yıl, 2016 – 2018 döneminde yapılan faaliyetler dikkate alınarak şu kişi ve kurumlara Ocak 2019 itibarıyla ödül verilmesi kararlaştırıldı.


Devlet Tiyatrosu:  Yanık olan tiyatro sahnesi ve salonunun yokluğuna rağmen 1999 yılından beri Devlet Tiyatroları’nın perdelerinin 30 yıl kapanmamasına gösterdikleri dirayetli uğraştan dolayı ödüllendirilmesi uygun görüldü.
 

Salih M. Çizel:  1965 yılından beri katıldığı bireysel, karma ve uluslararası resim sergilerindeki başarılarından dolayı ödüllendirildi
 

Hazar Ergüçlü:  Kıbrıs insanını sinema ve dizilerde Türkiye ve uluslararası platformlarda gösterdiği başarılı temsiliyetinden dolayı ödüle layık görüldü.

Yıltan Taşçı:  Ülke fotoğraf sanatına koyduğu katkı ve uluslararası başarıları ile Kıbrıs’a getirdiği pozitif etkiden dolayı ödüllendirilmesi uygun görüldü.

Tuncer Bağışkan:  Yaptığı arkeolojik araştırmalar ve ülkenin geçmişini bugüne taşımasına yönelik  çalışmaları ve yayımladığı kitaplardan dolayı ödüllendirilmesi uygun görüldü.

Ertaç Hazer: Tiyatro, sinema, dizi ve senaryo sanatında ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılarından dolayı ödüllendirilmesi uygun görüldü.

Ödül töreninde  M. Necati Özkan’ın kendi sesinden bir dinleti  sunulacak ve  BRT tarafından hazırlanan M. Necati Özkan ile ilgili “Ateşleri Yakan Kıvılcım” belgeselinin  özet gösterimi  yer alacak.

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