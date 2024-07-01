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Necati Özsoy: 41 yılda KTSYD için emek harcayan herkese teşekkürler

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KTSYD Başkanı Necati Özsoy, KTSYD'nin kuruluşunun 41'inci yılı kapsamında yayımladığı mesajında, "41 yılda KTSYD için emek harcayan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Necati Özsoy: 41 yılda KTSYD için emek harcayan herkese teşekkürler

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), kuruluşunun 41'inci yılı kapsamında mesaj yayımladı. KTSYD Başkanı Necati Özsoy imzası taşıyan açıklamada derneğin bugünlere gelmesinde başta kurucu üyeler ve görev alan tüm başkan ve yönetimlerin, dernek bünyesinde bulunan üyelerin, derneğe önemli katkı sağlayan herkesin emeklerine ve katkılarına teşekkür etti.

Özsoy, KTSYD'nin ilk başkanı Merhum Özcan Özcanhan ve vefat eden tüm üyeleri saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.

41 yılı geride bırakan KTSYD’nin bundan sonraki süreçte daha ileriye gitmesi için çalıştıklarını belirten Necati Özsoy “KTSYD’nin 41'inci yılı kutlu olsun. Nice 41 yıllara” ifadesini kullandı.

Spor yazarlarının bir çatı altında toplanması için ilk adımın 1983 yılı başlarında atıldığını, Kaymakamlığa 30 Haziran 1983’te yapılan başvuru tarihi, kuruluş tarihi olarak kabul edildiğini hatırlatan Necati Özsoy , bugün 41. Yaşını doldururken her zamanki gibi bayrağı daha ileriye taşımak adına yola devam ettiklerini belirtti.

KTSYD bünyesinde bulunmuş ve bulunmaya devam eden herkese derneğin gelişimine ve bugünlere gelmesinde ortaya koydukları katkı için çok teşekkür eden Özsoy “41 yılda önemli görevler üstlenen başta kurucu üyelerimiz olmak üzere başkanlarımız Merhum Özcan Özcanhan, Raif Örtunç, Hasan Hastürer, Songuç Kürşad, Ertan Birinci, Mustafa Özsoy, Ogün Genç Kaçmaz, Bülent Kılıçoğlu, Çelen Oben ve Burhan Gürkan’a yönetimleri ile birlikte üstlendikleri sorumluluk ve derneğin bugüne kadar gelmesi için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

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